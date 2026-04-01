U KOJE VREME JE NAJBOLJE MERITI PRITISAK? Ujutru, popodne ili uveče

Prava slika krvnog pritiska se ne dobija jednim merenjem.

Dok se organizam tek budi, krvni pritisak počinje da raste - tiho, ali predvidivo, prateći unutrašnji ritam tela. Kako dan odmiče i aktivnosti se smiruju, vrednosti se postepeno spuštaju.

Ne postoji savršeno vreme, niti doba dana za merenje krvnog pritiska, već dosledan ritam. Kada se merenje pritiska uklopi u svakodnevicu i postane navika, brojevi prestaju da budu nasumični i počinju da otkrivaju o zdravlju koje se prati, razume i drži pod kontrolom.

Najkraći i najtačniji odgovor na pitanje kada meriti krvni pritisak, glasi: i ujutru i uveče - jer krvni pritisak nije isti tokom dana.

Prirodni ritam krvnog pritiska u telu

Krvni pritisak nije statičan parametar - menja se tokom dana pod uticajem brojnih faktora: fizičke aktivnosti, emocionalnog stresa, kvaliteta sna, ishrane i položaja tela. Ove promene prate cirkadijalni ritam, unutrašnji biološki sat koji upravlja gotovo svim vitalnim funkcijama.

Tipičan dnevni obrazac uključuje tri karakteristične faze:

Jutarnji skok: Nakon buđenja dolazi do naglog porasta pritiska, usled aktivacije hormona poput kortizola i adrenalina. Ovaj porast je najizraženiji između 6 i 10 časova.

Dnevna stabilizacija: Tokom dana pritisak se uglavnom stabilizuje, ali može da varira u zavisnosti od stresa, fizičke aktivnosti i ishrane.

Večernji pad: U večernjim satima dolazi do prirodnog snižavanja pritiska, koje se nastavlja tokom sna - proces poznat kao "noćni pad".

Ovaj ritam je važan pokazatelj zdravlja. Kada je poremećen - na primer, ako krvni pritisak ne pada tokom noći - to može da ukazuje na povećan kardiovaskularni rizik.

Jutarnja merenja krvnog pritiska: najosetljiviji trenutak

Jutarnji period smatra se najkritičnijim kada je reč o krvnom pritisku. Upravo tada dolazi do takozvanog jutarnjeg talasa, kada vrednosti krvnog pritiska naglo rastu i mogu dostići najviše nivoe u toku dana.

Ovaj fenomen ima klinički značaj jer je povezan sa većim rizikom od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, kao što su moždani udar ili srčani udar, koji se češće javljaju u ranim jutarnjim satima.

Večernja merenja krvnog pritiska: slika celog dana

Za razliku od jutarnjih, večernja merenja (idealno između 18 i 21 čas) obuhvataju kumulativni efekat svih dnevnih uticaja. Ona pokazuju kako je organizam reagovao na:

stresne situacije,

fizičku aktivnost,

ishranu i unos soli,

delovanje terapije tokom dana.

Šta otkriva večernje merenje?

Ako su večernje vrednosti povišene, to može da ukaže na produžen stres, nedovoljnu kontrolu ishrane ili slabiji efekat terapije.

(Blic)

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