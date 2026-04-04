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SUTRA SE SLAVE CVETI: Ovi običaji prema narodnom verovanju donose ljubav i sreću

Na samom kraju šeste nedelje Uskršnjeg posta, pravoslavni vernici proslavljaju i svečani ulazak Isusa Hrista u Jerusalim, a ovaj praznik je u narodu poznati i kao Cveti.

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Foto: vikipedija
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Ovaj praznik ustanovljen je u Jerusalimu krajem IV veka, za uspomenu na poslednji, carski i svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim, i na poslednju nedelju njegovog života.

Jevanđelisti beleže da je Isus na kapijama grada dočekan sa cvećem i listovima palme, koje su mu ljudi bacali pred noge. Shodno tome što palma ne uspeva u svakoj klimi, narod na ovaj dan u crkvu nosi šimšir, tisu, grančice vrbe i masline. Među pravoslavcima Cveti važe za jedan od najradosnijih praznika. Bacanje haljina i palminog lišća pred nečije noge, predstavljalo je iskaz dubokog poštovanja i visoke počasti.

Narodni običaji i verovanja na Cveti

Po narodnom običajnom kalendaru, današnji dan počinje umivanjem vodom u kojoj su na Vrbicu potopeljni cvetovi kako bi ukućani bili rumeni i zdravi.

Na Cveti se obično bere cveće, ali se ne unosi u kuću, već se drži u dvorištu u posudi sa vodom. Običaj je da se tog dana mladi međusobno daruju cvećem.

Nekada je bio rasprostranjen običaj da se na Cveti ceo dan šeta okićen cvećem. Momci su pravili bukete i nosili ih devojkama, a svaki cvet imao je svoje značenje.

Stavlja se i vrbova grančica "za brz napredak", ponegde dren "za zdravlje", a devojke stavljaju i ljubičice.

U srpskoj istoriji, na ovaj dan, narod se uvek okupljao u radosti, ali bez veselja.

U Takovu je na Cveti 1815. godine knez Miloš Obrenović pozvao Srbe na ustanak protiv Turaka rečima "Evo mene, a evo vama rata sa Turcima". Veoma mali broj porodica danas slavi krsnu slavu. Ponegde se slavi kao zavetina.

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