4 BOJE KOJE ĆE DOM UČINITI ZASTARELIM: Stručnjaci ih nikad ne koriste u kući

Ekspertkinja za dizajn enterijera otkrila je boje koje ljubitelji kućnog stila treba da ostave u 2025. godini, i kako stilizovati jednu neočekivanu nijansu koja će biti najpopularnija u 2026. godini.

1765196599_shutterstock_2541302247.jpg
Foto: Shutterstock
Dizajnerka enterijera Džo Hamilton iz Londona, izjavila je da: hladna siva, plavičasto-bela, šećerne pastele i jarki primarni tonovi izlaze iz mode, dok su u usponu "mekše, smirenije i "teksturalne" nijanse, poput čistih belih tonova".

- Ništa zaista nije "pogrešno", ali nekoliko stvari gubi na snazi. Mislim na hladne sive nijanse, jer "spljošte" prostoriju i ne slažu se dobro sa današnjim toplijim, organskim materijalima - rekla je ona za "Dejli mejl".

- Takođe, vrlo oštre, plavičasto-bele nijanse koje deluju klinički i ne uklapaju se udobno sa trenutnim prirodnim materijalima.

- Tu su i šećerni pasteli koji nemaju dovoljnu dubinu; a velika stvar su visoko-kontrastni, jarke primarne boje koje deluju kao trik, a ne kao promišljen dizajn.

Kako bi dodatno oplemenila prostor, Džo je preporučila da se klonite nepoželjnih karakteristika u domu, kao što su uklopljeni kompleti nameštaja.

- Nisam ljubitelj "uklopljenih" kompleta, gde kupite sve iz jedne serije. Ništa ne čini sobu da brže ostari. Takođe ne uživam u preterano tematskim sobama gde sve deluje namešteno, a ne proživljeno, niti u preteranom stilizovanju. Domovi nisu izložbeni saloni, oni su prostori u kojima se živi. Potreban im je duh, iz čega često proizilazi njihova lepota.

(Stil)

