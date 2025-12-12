5 NAČINA DA BUDETE SREĆNIJI I KADA VAM JE TEŠKO: Evo šta savetuju psiholozi

Sreća je izbor, kažu psiholozi

Istraživanja pokazuju da strategije poput samosaosećanja i društvene povezanosti mogu doneti više sreće. Koncept usklađenosti osobe i aktivnosti sugeriše da birate aktivnosti koje su u skladu sa vašim preferencijama i snagama. I zapamtite: nikad nije kasno da unesete vieše sreće u svakodnevni život.

Svakodnevni život je ispunjen usponima i padovima, pobedama i porazima, dobrim i lošijim osećajima. Pa ipak, prema rečima stručnjaka, čak i usred svakodnevnih napora, sreća je izbor. Brojna istraživanja psihologa otkrila su da postoje jednostavne aktivnosti koje mogu povećati sreću. Mnoge od njih su lake, jeftine i lako se praktikuju i uče, piše psychologytoday.com.

To zvuči tako jednostavno, a ipak, za mnoge ljude, doživljavanje sreće ponekad deluje nedostižno. Put do više sreće jednostavno nije toliko očigledan za mnoge ljude, posebno u teškim vremenima. Zato može biti korisno razmišljati o trenucima sreće - učiti da pronalazimo zadovoljstvo i zadovoljstvo u kraćim trenucima sreće. Trenutak radosti ovde, trenutak smeha ili zadovoljstva onde, trenutak ljubaznosti prema sebi, trenutak smislenog razgovora itd.

Fokus na ključeve sreće

Početkom 21. veka, psiholozi su počeli intenzivnije da se fokusiraju na ključeve sreće i koje prakse podržavaju ono što se često naziva subjektivnim blagostanjem. Ono što psiholozi nastavljaju da otkrivaju može vas iznenaditi. Možda mislite da je sreća uglavnom dostupna drugim ljudima - možda onima koji imaju bolji život, bolje zdravlje ili više novca. Ali, generalno govoreći, to nije tačno.

Zapravo, istraživanja pokazuju da strategije za poboljšanje sreće mogu biti efikasne za mnoge - na primer, čak i za ljude koji se osećaju emocionalno ili fizički loše.

Postoji mnogo načina zasnovanih na istraživanjima da se uključite u pozitivne aktivnosti. Jedan od načina da poboljšate šanse za sreću naziva se usklađenost osobe i aktivnosti. Proverite koliko zapravo košta sreća.

Usklađenost osobe i aktivnosti

Koncept usklađenosti osobe i aktivnosti sugeriše korist od izbora aktivnosti, zadataka ili uloga koje su u skladu sa vašim preferencijama u vezi sa aktivnostima, snagama, veštinama, motivacijama itd.

Na primer, ako želite da se više krećete i uživate u prirodi, šetnja napolju ili korišćenje trake za trčanje dok gledate video-zapise o prirodi može biti prijatnije i efikasnije za vas nego odlazak u teretanu. Ako želite da povećate svoju mrežu ljudi i cenite društvenu akciju, možda biste više voleli da volontirate u solidarnoj kuhinji ili projektu zaštite životne sredine, nego da igrate karte.

Evo nekoliko ideja koje će vam pomoći da povećate broj srećnih trenutaka u svakodnevnom životu.

1. Budite ljubazni prema sebi

Ono čemu poklanjate pažnju postaje pojačano vašom namerom i svešću. Jednostavna praksa samosaosećanja glasi ovako:

Stavite ruku na srce i primetite kako vas srce hrani i brine o vama.

Kada budete spremni, nežno udahnite i recite sebi: "Dobro jutro/dobar dan, volim te (recite vaše ime)“.

Zatim nežno obratite pažnju na to kako se osećate.

Vežbaje ovo svakog jutra, a zatim u dnevnik zapišite kako se osećate.

2. Povećajte trenutke društvene povezanosti i odnosa

To može biti jednostavno kao češće pozdravljanje drugih. Pozovite nekoga ili pošaljite SMS ili imejlove. Proverite kako je neko, izrazite zahvalnost ili popričajte. Proverite i koji je japanski recept za srećan život.

3. Samo uživajte u trenutku

Zastanite i obratite pažnju na nešto pozitivno upravo u ovom trenutku. Čak i samo na trenutak.

4. Primetite nešto pozitivno

Pozovite sebe da prepoznate nešto pozitivno što se danas dogodilo ili što ste uspeli da postignete. Odvojite trenutak da to primetite i cenite.

5. Iskoristite svoje snage

Umesto da pokušavate da popravite svoje slabosti, odvojite malo vremena da identifikujete i iskoristite svoje snage. U čemu ste dobri? Šta volite da radite? Kako možete iskoristiti tu snagu danas ili ove nedelje? Možda želite da eksperimentišete sa unošenjem u život još nekoliko trenutaka sreće koji vam odgovaraju.

(Sensa)

