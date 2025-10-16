ANA IVANOVIĆ UKRALA PAŽNJU NA REVIJI Victoria's Secret: Pojavila se u boji sezone i pokazala trbušnjake (FOTO)

Ana Ivanović je zračila samopouzdanjem u NJujorku

Nekadašnja prva teniserka sveta, Ana Ivanović, pojavila se na reviji brenda Victoria's Secret kao jedna od zvanica koja je reviju posmatrala iz prvog reda, a njeno pojavljivanje je privuklo veliku pažnju.

Ana je za ovu priliku odabrala braon haljinu koja prati liniju tela i seže do članaka sa izrezom na stomaku koji je u prvi plan stavio njene trbušnjake. Braon nijanse su jedne od najpopularnijih ove jeseni, a Ana je i ostatak izgleda zadržala u tom tonu.

Kosu je skupila u visoki rep talasasti rep, a nekoliko pramenova joj je uokvirivalo lice. Ana je za ovu priliku odabrala malo jaču šminku, koja je samo još više istakla njenu prirodnu lepotu.

Kraj privatnom biznisu

Nedavno je na Instagramu Anine kompanije, koja se bavi proizvodjom prirodnih proizvoda za negu lica, osvanula objava u kojoj obavešatava pratioce da je odlučila da stavi tačku i na onlajn prodavnicu svog kozmetičkog brenda koji je osnovala u septembru 2022. godine.

- Vreme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović "Nečural performans" privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam se zahvaljujemo na vernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi - napisala je Ana Ivanović.







