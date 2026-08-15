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BIJONSE SE SUOČAVA SA TUŽBOM: Jedna kompanija tvrdi da krši autorska prava - traže veliku novčanu odštetu

Kako se navodi, kompanija traži naknadu određene odštete i sudsku zabranu kako bi sprečila Bijonse da nastavi da zarađuje ​​​​novac od njihovog rada.

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Foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia
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Bijonse je tužena zbog navodnog neovlašćenog korišćenja uzorka njenog hita "Alien Superstar", saznaje TMZ.

Prema sudskim dokumentima, koje je TMZ dobio na uvid, kompanija pod nazivom Hirose Enterprise i producent Šudži Hirose tuže Bijonse i razne muzičke kompanije zbog navodnog kršenja autorskih prava.

Hirose tvrdi da poseduje prava na pesmu pod nazivom "Munraker", koju izvodi muzičar Džon Holidej. Kompanija tvrdi da je Bijonse uzela uvodni deo pesme "Alien Superstar" i iskoristila ga u novoj numeri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kako se dalje navodi, Bijonse i njen tim uopšte nisu dobili licencu za korištenje sempla pre objavljivanja, već nekoliko sedmica nakon objavljivanja albuma. Međutim, samo od izvođača Holideja, za kojeg Hirose tvrdi da je preneo celo svoje pravo na pesmu nekoliko decenija ranije.

Hirose takođe navodi da je Bijonsina kompanija obaveštena o kršenju autorskih prava, ali je nastavila da prodaje album. Kompanija traži naknadu odštete i sudsku zabranu kako bi sprečila Bijonse da nastavi da zarađuje ​​​​novac od njihovog rada.

(Mondo)

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