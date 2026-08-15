DA LI ĆE GEORGINA DOBITI POLOVINU RONALDOVOG BOGATSTVA AKO SE RAZVEDU: Pogledajte šta kaže zakon

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez su se venčali nakon devet godina veze.

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo se pre nekoliko dana oženio svojom dugogodišnjom izabranicom Georginom Rodrigez.

Vest su objavili fotografijom burmi na Instagramu, a intimnom venčanju prisustvovalo je njihovo petoro dece.

I tek što su se venčali, strani mediji spekulišu o jednom pitanju: šta će se dogoditi u slučaju razvoda? Da li će Georgina naslediti Ronaldovo bogatstvo koje je sticao protekle dve decenije u fudbalu, reklamama i investicijama u nekretnine?

Portal Men's Journal je istraživao šta se dogoditi u slučaju razvoda. Iako ne želimo da umanjujemo njihovu sreću i radost zbog sudbonosnog "da", kroz istoriju su se dogodili brojni razvodi gde su finansijski brodolomi postali jednako poznati kao i same veze.

Ako portugalski zakon reguliše njihov bračni imovinski status, Georgina ne bi automatski imala pravo na polovinu celokupnog Ronaldovog bogatstva.

Kristijano Ronaldo će verovatno zadržati većinu svog bogatstva stečenog pre braka sa Georginom.

Prema portugalskom podrazumevanom sistemu zajednice stečene imovine, ono što je Ronaldo posedovao pre venčanja uglavnom ostaje njegova posebna imovina.

To bi moglo da podrazumeva novac koji je sticao tokom godina provedenih u klubovima Mančester Junajted, Real Madrid, Juventus i Saudijska Arabija zajedno sa investicijama pre braka, nekretninama, poklonima i nasleđima koji se mogu pratiti do odvojenih fondova.

Šta se dešava sa bogatstvom stečenim u braku?

Novac koji je bilo koji supružnik zaradio tokom braka, zajedno sa investicijama i imovinom kupljenom koristeći tu bračnu zaradu, može da uđe u zajedničku imovinu. Kada se imovinom otplate dugovi i isplate relevantne nadoknade, par dobija jednak udeo u neto zajedničkom fondu.

Dakle, ako Ronaldo zaradi stotine miliona tokom dugog braka sa Georginom, ona bi imala pravo na značajan udeo u bogatstvu stvorenom tokom tih bračnih godina.

Predbračni ugovor

Godinama su portugalski i španski mediji širili tvrdnje da Ronaldo i Georgina imaju privatni sporazum koji bi Georgini mogao da obezbedi doživotnu mesečnu isplatu od oko 115.500 dolara (100.000 evra), plus vilu La Finka u Madridu, navodno vrednu nekoliko miliona evra.

Ove informacije je izneo portugalski časopis "TV GUIA", a ako takav sporazum i postoji, ne postoji javno verifikovan primarni dokument kojim se utvrđuju uslovi.

Uz to, pravilno potpisan i primenljiv predbračni ugovor može dramatično promeniti način na koji se izračunava podela imovine. Umesto da se uglavnom oslanjaju na zakonsku podelu imovine, ugovorni aranžmani mogli bi da odrede veći deo onoga što Georgina dobija.

Izdržavanje supružnika prema portugalskom zakonu je druga stvar. Generalno se zasniva na potrebama i izuzetno je, a sudovi uzimaju u obzir faktore poput toga koliko dugo je par bio u braku, koliko zarađuju, koliko doprinose i brigu o deci.

Georginini prihodi od manekenstva i posla influensera otežavaju njene šanse da dobije veliku naknadu za doživotno izdržavanje.

Što se tiče dece, tu stvari stoje drugačije. Pošto je izdržavanje deteta odvojeno od izdržavanja supružnika, Ronaldovo bogatstvo moglo bi da znači i značajno izdržavanje dece, bez obzira na to kako se imovina deli između para.

Sada, postoji još jedan poslednji, i možda najznačajniji faktor koji treba uzeti u obzir. Činjenica da se Ronaldo oženio Georginom u Portugalu ne znači automatski da je sve u vezi sa njihovom imovinom podložno portugalskom zakonu.

Oni su prvenstveno živeli u Saudisjkoj Arabiji, a imaju i značajne veze sa Španijom i Portugalom.

Dakle, uobičajeno prebivalište, državljanstvo, bilo koji sporazum o izboru prava i lokacija imovine mogu da utiču na sudske odluke i zakone koji se na kraju primenjuju.

U svakom slučaju, nadamo se da ni za čim od navedenog neće biti potrebe, već da će Kristijano i Georgina uživati u svom "živeti srećno do kraja života".

(Glossy)

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