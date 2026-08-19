ĆERKA SINDI KRAFORD VERUJE U NATPRIRODNE SILE: Tvrdi da je nad njom izvršen egzorcizam i da je povezana sa bićima iz drugih dimenzija

Kaja Gerber i njena majka Sindi ne samo što veruju u natprirodno nego je manekenka u više navrata preduzimala određene korake da bih se oslobodile...

Manekenka Kaja Gerber se ponovo okušala kao glumica, ovog puta u seriji "The Shards" Rajana Marfija, tinejdžerskom trileru u kom igra sa Homerom Girom. Ovo ostvarenje je odmah privuklo mnogo pažnje jer je partner ćerke Sindi Kraford u seriji sin Ričarda Gira, a poznato je da su Sindi i Gir bili u braku početkom devedesetih.

U okviru promocije serije oni su dali mnogo intervjua proteklih dana, a Kaja u razgovoru u emisiji "Mitch Churi Chat Show "dala izjave koje su zasenile čak i njenu saradnju s mladim Girom.

Kaja Gerber imala natprirodno iskustvo?

Manekenka i glumica je, naime, rekla da je u životu imala veoma neobična iskustva za koja veruje da su povezana s "bićima iz drugih dimenzija", a zatim tvrdila da je nad njom kao detetom navodno izvršen egzorcizam.

Kaja je ispričala da joj je majka dala svetu vodicu dok je 2021. godine snimala American Horror Story: Double Feature. Sindi Kraford je, prema njenim rečima, bila zabrinuta da bi njena ćerka tokom rada na ovom horor projektu mogla da doživi nešto natprirodno.

– Rečeno mi je da sam bila posednuta kao dete – rekla je Kaia, dodajući da je osećaj da je "proganjana" prati praktično čitavog života.

U nastavku razgovora usledilo je još bizarnije otkriće: Kaja kaže da je nad njom zaista sproveden egzorcizam.

– Znate li kako su izvršili egzorcizam? Svirali su didžeridu oko mene, tako su izvršili egzorcizam – ispričala je i, kako bi naglasila da se ne šali, dodala: – To se zaista dogodilo. Nikad o tome nisam pričala, ali to se zaista dogodilo.

Didžeridu je, inače, tradicionalni duvački instrument poreklom iz starosedelačkih kultura Australije.

Manekenka je dodala i da je privlače "bića iz drugih dimenzija, na vrlo opušten način", kao i da je sada "izlečena".

Kaja Gerber je mlađe od dvoje dece koju je Sindi Kraford dobila s biznismenom Rendijem Gerberom, kog je zavolela nakon rastanka od Ričarda Gira devedesetih. Pre nje, dobili su sina Preslija (27), a par ove godine obeležava 28 godina braka.

(Glossy)

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