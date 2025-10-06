ČOKOLADNA TORTA OD 2 SASTOJKA: Pravi se bez brašna i jaja

Torta zbog jabuka ima prirodnu sočnost i blagu svežinu, dok čokolada obezbeđuje bogat, čokoladni ukus.
Čoko torta od 2 sastojka
Potrebni sastojci:
- 3 veće jabuke (oko 500 g)
- 300 g čokolade (može mlečna ili tamna, po ukusu)
Priprema:
Oljušti jabuke, iseci ih na komade i stavi u šerpu.
Kuvaj ih 5–10 minuta uz povremeno mešanje dok potpuno ne omekšaju. Kad su mekane, izgnječi ih viljuškom ili izmiksaj štapnim mikserom u pire.
Dodaj 300 g izlomljene čokolade u tople jabuke i mešaj dok se ne otopi i ne dobiješ glatku, gustu smesu. Smesu sipaj u kalup obložen papirom za pečenje (prečnik oko 20 cm).
Poravnaj površinu i ostavi da se ohladi i stegne, najbolje nekoliko sati u frižideru. Po želji, pospi kakaom, rendanom čokoladom ili dodaj malo seckanih lešnika po vrhu.
Ako voliš intenzivniji ukus, koristi 70% tamnu čokoladu. Za blažu verziju, uzmi mlečnu čokoladu.
Umesto jabuka, možeš probati i sa bananama (oko 3 komada) - dobiješ potpuno drugačiji, kremastiji ukus!
(Blic Žena)