ČOKOLADNA TORTA OD 2 SASTOJKA: Pravi se bez brašna i jaja

Torta zbog jabuka ima prirodnu sočnost i blagu svežinu, dok čokolada obezbeđuje bogat, čokoladni ukus.

Foto: Shutterstock
Čoko torta od 2 sastojka

Potrebni sastojci:

  • 3 veće jabuke (oko 500 g)
  • 300 g čokolade (može mlečna ili tamna, po ukusu)

Priprema:

Oljušti jabuke, iseci ih na komade i stavi u šerpu.

Kuvaj ih 5–10 minuta uz povremeno mešanje dok potpuno ne omekšaju. Kad su mekane, izgnječi ih viljuškom ili izmiksaj štapnim mikserom u pire.

Dodaj 300 g izlomljene čokolade u tople jabuke i mešaj dok se ne otopi i ne dobiješ glatku, gustu smesu. Smesu sipaj u kalup obložen papirom za pečenje (prečnik oko 20 cm).

Poravnaj površinu i ostavi da se ohladi i stegne, najbolje nekoliko sati u frižideru. Po želji, pospi kakaom, rendanom čokoladom ili dodaj malo seckanih lešnika po vrhu.

Ako voliš intenzivniji ukus, koristi 70% tamnu čokoladu. Za blažu verziju, uzmi mlečnu čokoladu.

Umesto jabuka, možeš probati i sa bananama (oko 3 komada) - dobiješ potpuno drugačiji, kremastiji ukus!

(Blic Žena)

