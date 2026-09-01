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DA LI ĆE PRINC HARI I MEGAN MARKL UPSETI DA PRONAĐU OSOBLJE? "Način na koji je razgovarala bio je krajnje nepristojan"

Megan Markl i princ Hari su se prošle nedelje vratili u Veliku Britaniju.

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Foto: Profimedia/ SplashNews.com
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Povratak Megan Markl u Veliku Britaniju mogao bi vojvotkinji od Saseksa da oteža pronalaženje kućnog osoblja spremnog da radi za nju, kaže izvor za Page six.

- Dok je Megan ranije živela u Velikoj Britaniji, način na koji je obavljala razgovore sa kućnim osobljem bio je krajnje nepristojan. Kandidati koji su dolazili na razgovor za poslove održavanja domaćinstva ili kućne pomoćnice praktično nisu smeli da joj se obraćaju - rekao je izvor za pomenuti list. 

Od kandidata se navodno zahtevalo da predaju svoje radne biografije i stoje u tišini dok ih Megan čita.

- Predavali bi svoje biografije, a zatim bi im bilo rečeno da stanu po strani, da ne govore i da ne uspostavljaju kontakt očima dok ih Megan pregleda. Nije im postavljala pitanja niti je vodila bilo kakav stvaran razgovor s njima. Polako bi čitala biografiju, odmerila osobu od glave do pete, a zatim im jednostavno rekla da mogu da idu.

Izvor je naveo da su ta iskustva postala dobro poznata među osobljem koje radi u kućnim službama.

- To se desilo sa dovoljno ljudi da se vest svakako pročula među kućnim osobljem. LJudi pamte kako su tretirani i ima mnogo onih koji jednostavno ne bi želeli da se dovedu u takvu situaciju i rade za nju sada. Pretpostavka je da će Megan, sada kada se vratila, verovatno ponovo tražiti kućnu pomoć, ali ne mislim da će ljudi čekati u redu za te poslove.

Međutim, izvor blizak Megan žestoko je negirao navode, rekavši za Page Six da su bivša zvezda serije „Suits“ i njen suprug „oduvek postupali sa svojim osobljem sa poštovanjem i profesionalizmom“.

- Sugestija da je Megan intervjuisala bilo koga na grub način je kategorički netačna. 

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