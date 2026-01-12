DA LI KISELI KUPUS MOŽE DA STOJI NA TERASI KADA JE NAPOLJU MINUS: Stručnjaci upozoravaju na grešku koju mnogi prave

Saznajte kako bezbedno čuvati kiseli kupus i zimnicu zimi.

Čim temperature padnu ispod nule, svako domaćinstvo se pita: da li je bezbedno držati kiseli kupus na terasi? Iako deluje logično da hladnoća „čuva“ zimnicu, stručnjaci upozoravaju da smrzavanje može ozbiljno oštetiti fermentisani kupus.

Zašto smrzavanje nije bezopasno

Kiseli kupus je fermentisana namirnica i zahteva stabilne uslove čuvanja. Ako stoji na temperaturama ispod 0°C, dolazi do smrzavanja salamure, što može izazvati:

pucanje tegli i buradi,

promenu strukture listova (nakon odmrzavanja postaju mekani i gnjecavi),

gubitak prepoznatljivog ukusa i kvaliteta.

Kupus možda neće odmah da se pokvari, ali neće imati kvalitet potreban za savršenu sarmu.

Postoji li izuzetak?

Da, ali uz veliki oprez. Ako imate zatvorenu i dobro izolovanu terasu gde temperatura tokom zime ne pada ispod nule, kiseli kupus može privremeno da stoji tamo.

Idealni uslovi: 2–8°C, bez naglih promena temperature.

Problem nastaje na otvorenim terasama, posebno noću, kada minus lako ugrožava zimnicu.

Gde je najbolje čuvati kiseli kupus zimi

Najsigurnija mesta su:

podrum,

ostava ili druga negrejana, ali zaštićena prostorija,

prostorije sa stabilnom temperaturom.

U ovim uslovima kupus se može čuvati mesecima, bez rizika od smrzavanja ili kvarenja.

Kada zimnica može na terasu?

Ako je terasa zatvorena, bez direktnog izlaganja suncu, vetru i kiši, a temperatura ne varira drastično tokom dana, tada je terasno skladištenje moguće.

Pravila za čuvanje:

temperatura ne sme pasti ispod 0°C,

izbegavati pregrevanje (sunce preko stakla može napraviti „staklenu baštu“),

tegle postaviti u senku, u tamniji ugao, daleko od spoljašnjeg zida.

Kada zimnica nikako ne sme na terasu?

terasa nije zatvorena i postoji rizik od smrzavanja,

sunce direktno obasjava tegle veći deo dana,

postoji kondenzacija ili orošavanje tegli,

dnevna temperatura „šeta“ više od 10°C.

Smrzavanje je najveći neprijatelj zimnice – može oštetiti tegle, a sadržaj više nije mikrobiološki bezbedan.

Kiseli kupus – posebna pravila

Još jednom ponavljamo, burad sa kupusom mogu stajati na terasi samo ako nema rizika od smrzavanja.

Led oštećuje burad, izbacuje poklopac i menja ukus kupusa.

Idealna temperatura: 5–10°C.

Ako je terasa otvorena i hladna – kupus premeštajte u garažu, podrum ili ostavu.

Turšija i paprike u sirćetu

Turšija u sirćetu je stabilnija od kupusa, ali ne voli nagle promene temperature.

Može stajati na zatvorenoj terasi, ali ne na otvorenoj, naročito kod oštrih zimskih dana.

Nagla promena temperature može:

zamutiti tečnost,

pokrenuti kvarenje.

Koja zimnica najlakše podnosi terasu?

pasterizovano povrće u sirćetu,

pekmezi, džemovi, ajvari,

sosovi i paprika u ulju (ako su pravilno spakovani).

(Kurir)

BONUS VIDEO: