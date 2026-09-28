DA LI SE SEĆATE BEBE SUNCA IZ "TELETABISA": Danas ima 30 godina, postala je majka, a evo kako izgleda (FOTO)

Lice nasmejane bebe-sunca koja je grejala Teletabise sa neba, mnogim generacijama je ostalo neizbrisivo urezano u sećanju.

Ako ste odrastali krajem devedesetih i početkom dvijadašitih godina uz kultne "Teletabise", lice nasmejane bebe koja ih je pozdravljala sa neba sigurno vam je ostalo neizbrisivo urezano u sećanju.

Iza tog najpoznatijeg dečjeg osmeha na svetu krila se Džesika Džes Smit, koja danas ima 30 godina i već skoro dve godine uživa u svojoj najvažnijoj životnoj ulozi - ulozi majke.

Godinama krila da je bila beba-sunce u "Teletabisima"

Generacije su je gledale kao bezbrižnu, nasmejanu bebu na nebu, a Džes danas živi potpuno drugačiju i mirniju svakodnevicu. Od 1997. pa sve do 2003. godine bila je zaštitno lice jednog od najprepoznatljivijih dečijih programa svih vremena, ali je godinama mudro izbegavala da u javnosti govori o tome da je upravo ona bila čuvena beba Sunce.

Danas na svojim društvenim mrežama Džesika deli sasvim drugačije, intimne trenutke, dragocene fotografije ćerke Popi, porodičnu atmosferu i detalje iz privatnog života, zbog čega se mnogi verni fanovi iznova iznenade i zapitaju koliko je vremena zapravo prošlo od emitovanja serije.

I ćerka gleda Teletabise

Početkom 2024. godine Džes je postala majka devojčice, a prelepu vest je tada podelila izuzetno emotivnom fotografijom na kojoj se videla mala ruka njene bebe kako je čvrsto drži za prst. Ta objava izazvala je pravu lavinu reakcija i veliku pažnju, posebno među onima koji je i dalje pamte kao bebu iz televizijskog Sunca. Ubrzo su internetom počele da kruže i simpatične fotomontaže na kojima je umesto Džesinog lica iz originalne serije ubačeno lice njene ćerke Popi, što je mnogima probudilo duboku nostalgiju.

(Informer)

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