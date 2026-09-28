ANA IVANOVIĆ U IZDANJU KOJE JE ZAPALILO MREŽE: Haljina otkrila ramena, a pažnju privukao detalj koji niko nije očekivao (FOTO)

Haljina ima top izrez, naglašene nabore sa strane i izrađena je od udobnog žerseja sa elastinom.

Ana Ivanović oglasila se danas na Instagramu prikazavši novo modno izdanje, u znaku letnje haljine sa top izrezom. Čuvena Beograđanka pozirala je sa širokim osmehom... i bosonoga.

Teniska zvezda Ana Ivanović poznata je po elegantnom stilu. S vremena na vreme pojavi se u provokativnijim modnim izdanjima, ali uvek zadrži meru dobrog ukusa. Izazovnost u odevanju može i te kako da bude na strani one najbolje mode.

Primer za to je upravo haljina koju nosi Ana Ivanović. Kolorit odeće je kombinacija crne boje i ogromnog, raskošnog detalja koji izgleda jako atraktivno. Top izrez razotkriva ramena, može da se nosi bez veša, ali isto tako može da se kombinuje uz standardni "seamless" (bešavni) veš u boji kože ili adekvatne trake/bodi koji se ne primećuju ispod uske odeće.

Ana je izabrala haljinu modnog brenda Cala de la Cruz koja se na Revolve paltformi prodaje za 53.200 dinara, dok trenutna snižena cena iznosi 27.2000 dinara. Cena ovakve haljine i sličnih modela na zvaničnom sajtu kreću se od 495 do 500 evra.

Ova kreacija se savršeno uklapa u modni stil čuvene teniserke koja voli jednostavnost, pa samim tim i sofisticiranost u odevanju.

Cala de la Cruz je luksuzni modni brend iz Kolumbije koji je za kratko vreme postao apsolutni hit na globalnoj sceni visoke ulične mode i među kolekcijama odeće za odmor i plažu. Modna marka je osnovana 2018. godine u gradu Kali u Kolumbiji. Pokrenula ju je kreativna direktorka Karolina Lopez Kruz sa svojom majkom Lilijanom.

Isticanja radi, reč "cala" na španskom jeziku označava malu, skrivenu i polukružnu uvalu gde se more mirno spaja sa obalom. Ime brenda predstavlja upravo to zamišljeno, toplo i bezbrižno mesto pod suncem gde vlada radosna atmosfera.

Zaštitni znak modne kuće su ručno crtani i autorski printovi koje dizajnira Karolina. Svi odevni komadi se u potpunosti proizvode u Kolumbiji, kroz saradnju sa malim, porodičnim radionicama i lokalnim preduzećima iz Kalija. Na taj način se podržava lokalna ekonomija.

Ana je izabrala haljinu Daphne koju sa obe bočne strane krase nabori i tako ovi detalji vizuelno oblikuju struk i kukove na veoma efektan način. Model je izrađen od žerseja sa dosta elastina. Materijal je rastegljiv, udoban, a odeća je potpuno postavljena.

Ana Ivanović je ponela verziju haljine u crnoj boji sa zlatno-žutim motivom sunca pod nazivom Surya Black & White, a brend svake sezone izbacuje ovakav isti "Daphne" kroj u novim, upečatljivim dezenima, od retro botaničkih i cvetnih motiva do geometrijskih šara inspirisanih tropskim predelima.

(Blic Žena)

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