MELANIJA ZASENILA SVE U SAFARI ODELU: Ispratila Sija i njegovu suprugu, a Trampov potez pred njom iznenadio sve

Melanija Tramp tokom posete kineskog predsednika istakla se efektnim i smelim modnim kombinacijama, ponekad kršeći tradiciju Bele kuće.

Nakon svečane večere u Beloj kući, kada je svojim modnim izdanjem prekršila tradiciju, Melanija Tramp predstavila se juče u još jednoj efektnoj odevnoj kombinaciji na zvaničnom ispraćaju predsednika i prve dame Kine, Si Đinpinga i Peng Lijaun, koji su boravili u trodnevnoj poseti Americi.

Zvanični ispraćaj kineskog predsednika Si Đinpinga i njegove supruge, prve dame Peng Lijuan, organizovan je kroz spoj tradicionalne ceremonije, simbolične posete Nacionalnom arhivu i ličnih diplomatskih gestova.

Melanija Tramp i Donald Tramp su juče ujutru ugostili uvažene zvanice iz Kine na tradicionalnom jutarnjem čaju u Crvenoj sobi Bele kuće (u čast kineske delegacije bio je postavljen crveni tepih ispred predsedničke rezidencije u Vašingtonu), nakon čega su se oba para uputila u Nacionalni arhiv u Vašingtonu.

Tamp je predsedniku Siju pokazao originalne temelje američke demokratije – Ustav SAD, Deklaraciju o nezavisnosti i Povelju o pravima, a tokom razgledanja se našalio pred novinarima poredeći istoriju dve zemlje rečima: "Samo poredimo... Naša istorija traje 250 godina, a njihova 6.000 godina“. Pregleali su i istorijske dokumente koji svedoče o vekovnim trgovačkim i diplomatskim odnosima Amerike i Kine.

Ispred zgrade Nacionalnog arhiva, Donald i Melanija su razmenili poslednje zvanično rukovanje sa svojim gostima pre nego što se kineska delegacija uputila ka aerodromu.

Prva dama SAD je za poslednji susret sa Peng Lijuan i Si Đinpingom, tokom njihove posete, izabrala elegantno teget odelo u safari stilu, koje se sastoji od strukiranog sakoa sa kaišem i vojničkim džepovima i odgovarajućih pantalona. Zaokružila je tako seriju svojih stajlinga koji čine veoma efektnu celinu.

(Blic Žena)

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