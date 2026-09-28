Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MELANIJA ZASENILA SVE U SAFARI ODELU: Ispratila Sija i njegovu suprugu, a Trampov potez pred njom iznenadio sve

Melanija Tramp tokom posete kineskog predsednika istakla se efektnim i smelim modnim kombinacijama, ponekad kršeći tradiciju Bele kuće.

1790579763_profimedia-1138164773.jpg
Foto: Profimedia/ Pool/ABACA, Shutterstock Editorial
Oglas

Nakon svečane večere u Beloj kući, kada je svojim modnim izdanjem prekršila tradiciju, Melanija Tramp predstavila se juče u još jednoj efektnoj odevnoj kombinaciji na zvaničnom ispraćaju predsednika i prve dame Kine, Si Đinpinga i Peng Lijaun, koji su boravili u trodnevnoj poseti Americi.

Zvanični ispraćaj kineskog predsednika Si Đinpinga i njegove supruge, prve dame Peng Lijuan, organizovan je kroz spoj tradicionalne ceremonije, simbolične posete Nacionalnom arhivu i ličnih diplomatskih gestova.

Melanija Tramp i Donald Tramp su juče ujutru ugostili uvažene zvanice iz Kine na tradicionalnom jutarnjem čaju u Crvenoj sobi Bele kuće (u čast kineske delegacije bio je postavljen crveni tepih ispred predsedničke rezidencije u Vašingtonu), nakon čega su se oba para uputila u Nacionalni arhiv u Vašingtonu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The US Sun (@thesunus)

Tamp je predsedniku Siju pokazao originalne temelje američke demokratije – Ustav SAD, Deklaraciju o nezavisnosti i Povelju o pravima, a tokom razgledanja se našalio pred novinarima poredeći istoriju dve zemlje rečima: "Samo poredimo... Naša istorija traje 250 godina, a njihova 6.000 godina“. Pregleali su i istorijske dokumente koji svedoče o vekovnim trgovačkim i diplomatskim odnosima Amerike i Kine.

Ispred zgrade Nacionalnog arhiva, Donald i Melanija su razmenili poslednje zvanično rukovanje sa svojim gostima pre nego što se kineska delegacija uputila ka aerodromu.

Prva dama SAD je za poslednji susret sa Peng Lijuan i Si Đinpingom, tokom njihove posete, izabrala elegantno teget odelo u safari stilu, koje se sastoji od strukiranog sakoa sa kaišem i vojničkim džepovima i odgovarajućih pantalona. Zaokružila je tako seriju svojih stajlinga koji čine veoma efektnu celinu.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas