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NOVO SAZNANJE O SMRTI SINA SINDI KRAFORD: Navodno je preminuo na isti način kao Metju Peri

Lekar Preslija Gerbera navodno mu je propisivao ketamin uprkos činjenici da je bio zavisnik.

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Foto: Profimedia/ Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID, Backgrid USA/ Profimedia/ Frederick M. Brown
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Kako saznaju mediji od izvora bliskom porodici, doktor Preslija Gerbera redovno mu je propisivao ketamin, iako je bio detaljno upoznat sa njegovom borbom protiv narkotika. Iako se ketamin u pojedinim medicinskim krugovima primenjuje u lečenju zavisnosti, to nije zvanično odobrena namena od strane američke Agencije za hranu i lekove (FDA).

Ketamin je bio stalan i ozbiljan problem u Preslijevim poslednjim mesecima, a sam maneken i sin Sindi Kraford se pre smrti poverio najbližim prijateljima o paklu kroz koji prolazi zbog ovog leka. NJegovi prijatelji su sada ogorčeni na lekara i otvoreno poručuju da doktor mora biti krivično gonjen za svoje postupke, prenosi TMZ.

Sumnja na predoziranje u centru za rehabilitaciju

Presli Gerber je preminuo u nedelju u centru za rehabilitaciju od posledica sumnje na predoziranje. Osobe koje su bile u kontaktu sa njim u njegovim poslednjim satima navode da je već pri dolasku u ustanovu delovao kao da je pod snažnim uticajem supstanci.

Policija je pokrenula obimnu istragu o tome kako su opijati dospeli do manekena, a inspektori su već obavili razgovore i sa ostalim pacijentima na rehabilitaciji. Zvanični nalaz obdukcije je završen, ali se konačni toksikološki izveštaj i tačan uzrok smrti još uvek čekaju.

Sinergija užasa: Jeziva paralela sa smrću Metjua Perija

Ova tragedija u potpunosti podseća na slučaj glumca Metjua Perija, koji je 2023. godine preminuo od posledica uzimanja ketamina koji mu je prvobitno prepisivan za depresiju i anksioznost. Peri je potom počeo da nabavlja lek iz nelegalnih izvora, tačnije od takozvane "Kraljice ketamina" Džasvin Sange, koja je nedavno osuđena na čak 15 godina zatvora zbog svoje uloge u glumčevoj smrti.

Otkriveno je i da je Presli u mesecima koji su prethodili tragediji očajnički pokušavao da se izleči alternativnim metodama. Između ostalog, podvrgao se tretmanima ibogainom, psihodelilčnom supstancom za koju pojedinci veruju da otvara nove neuronske puteve u mozgu i pomaže u savladavanju zavisnosti.

(BlicŽena)

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