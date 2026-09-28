NOVO SAZNANJE O SMRTI SINA SINDI KRAFORD: Navodno je preminuo na isti način kao Metju Peri

Lekar Preslija Gerbera navodno mu je propisivao ketamin uprkos činjenici da je bio zavisnik.

Kako saznaju mediji od izvora bliskom porodici, doktor Preslija Gerbera redovno mu je propisivao ketamin, iako je bio detaljno upoznat sa njegovom borbom protiv narkotika. Iako se ketamin u pojedinim medicinskim krugovima primenjuje u lečenju zavisnosti, to nije zvanično odobrena namena od strane američke Agencije za hranu i lekove (FDA).

Ketamin je bio stalan i ozbiljan problem u Preslijevim poslednjim mesecima, a sam maneken i sin Sindi Kraford se pre smrti poverio najbližim prijateljima o paklu kroz koji prolazi zbog ovog leka. NJegovi prijatelji su sada ogorčeni na lekara i otvoreno poručuju da doktor mora biti krivično gonjen za svoje postupke, prenosi TMZ.

Sumnja na predoziranje u centru za rehabilitaciju

Presli Gerber je preminuo u nedelju u centru za rehabilitaciju od posledica sumnje na predoziranje. Osobe koje su bile u kontaktu sa njim u njegovim poslednjim satima navode da je već pri dolasku u ustanovu delovao kao da je pod snažnim uticajem supstanci.

Policija je pokrenula obimnu istragu o tome kako su opijati dospeli do manekena, a inspektori su već obavili razgovore i sa ostalim pacijentima na rehabilitaciji. Zvanični nalaz obdukcije je završen, ali se konačni toksikološki izveštaj i tačan uzrok smrti još uvek čekaju.

Sinergija užasa: Jeziva paralela sa smrću Metjua Perija

Ova tragedija u potpunosti podseća na slučaj glumca Metjua Perija, koji je 2023. godine preminuo od posledica uzimanja ketamina koji mu je prvobitno prepisivan za depresiju i anksioznost. Peri je potom počeo da nabavlja lek iz nelegalnih izvora, tačnije od takozvane "Kraljice ketamina" Džasvin Sange, koja je nedavno osuđena na čak 15 godina zatvora zbog svoje uloge u glumčevoj smrti.

Otkriveno je i da je Presli u mesecima koji su prethodili tragediji očajnički pokušavao da se izleči alternativnim metodama. Između ostalog, podvrgao se tretmanima ibogainom, psihodelilčnom supstancom za koju pojedinci veruju da otvara nove neuronske puteve u mozgu i pomaže u savladavanju zavisnosti.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO: