DECA MEGAN MARKL I PRINCA HARIJA KREĆU U PRESTIŽNU BRITANSKU ŠKOLU: Roditelji dobili posebno upozorenje

Deca princa Harija i Megan Markl, princ Arči (7) i princeza Lilibet (5), trebalo bi ove nedelje da krenu u prestižnu privatnu školu čija godišnja školarina premašuje 35.000 dolara.

Kako ekskluzivno piše "Page Six", škola koju će pohađati njihovi naslednici pruža učenicima gotovo sve što bi mogli da požele – od vrhunskih sportskih sadržaja do umetničkih i naučnih prostora.

U okviru škole nalaze se zatvoreni bazen, fitnes centar, veliki travnati tereni, kao i više sportskih terena sa veštačkom podlogom. Učenici imaju i pristup reci, gde mogu da se bave veslanjem i kajakom.

Tu su i umetnički studiji, prostorija za kuvanje, nekoliko naučnih laboratorija, veliki teatar, kao i centar za muziku i izvođačke umetnosti. On obuhvata prostorije za vežbanje, učionice, sale za probe, salu za recitale i vrt.

Roditelji dobili posebno upozorenje

Uoči početka školske godine, roditelji učenika dobili su pismo u kojem se upozoravaju da ne fotografišu i ne snimaju decu.

Arči i Lilibet bi, prema navodima, trebalo da krenu u školu ove nedelje, dok će njihov rođak, princ Džordž (13), od septembra pohađati Iton koledž – prestižni internat koji su svojevremeno pohađali i princ Vilijam i princ Hari.

NJihov polazak u školu dolazi u trenutku velikih promena za porodicu Saseks. Hari i Megan su se, nakon šest godina života u Kaliforniji, vratili u Veliku Britaniju na "duži period".

Par je prošle nedelje napustio svoju vilu u Montecitu, vrednu 14 miliona dolara, a u Veliku Britaniju stigao je privatnim avionom za koji su, kako se navodi, izdvojili šestocifrenu sumu.

Žele da deca budu bliža kraljevskoj porodici

Izvori tvrde da je jedan od razloga njihovog povratka želja da budu bliže kralju Čarlsu III, kojem je 2024. godine dijagnostikovan rak, ali i da Arči i Lilibet imaju priliku da izgrade odnos sa članovima kraljevske porodice.

"Page Six" je ranije objavio i da Hari i Megan razmatraju život u Kotvoldsu, jednom od najekskluzivnijih ruralnih područja u Engleskoj. U toj oblasti nalazi se i Hajgrouv haus, rezidencija kralja Čarlsa i kraljice Kamile.

Kako navode izvori, bračnom paru je oko preseljenja finansijski pomogao britanski milijarder i menadžer hedž fonda Jan Vejs, izvršni direktor kompanije "Maršal Vejs", čije se bogatstvo procenjuje na oko 1,2 milijarde dolara. Ipak, nije poznato da li on finansira njihov kompletan boravak u Velikoj Britaniji.

Povratak Harija i Megan u domovinu dolazi i u trenutku kada njihov odnos sa princom Vilijamom ostaje narušen. Braća su godinama u lošim odnosima, posebno nakon što su se Hari i Megan povukli sa kraljevskih dužnosti 2020. godine i preselili u SAD.

Hari je kasnije u intervjuima, kao i u svojim memoarima , otvoreno govorio o nesuglasicama sa porodicom, čime su dodatno produbljene podele unutar kraljevske porodice.

Za sada se članovi kraljevske porodice nisu javno oglašavali povodom povratka Harija, Megan i njihove dece u Veliku Britaniju.

(B92.net)

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