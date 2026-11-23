Iza uspešne karijere Sali Fild krila se izuzetno bolna životna priča o kojoj je ćutala decenijama.

Holivudska glumica Sali Fild godinama je važila za jednu od omiljenih zvezda svetske kinematografije, a publika je pamti po širokom osmehu i ulogama u ostvarenjima "Forest Gamp", "Čelične magnolije", "Gospođa Dautfajer" i "Norma Rej".

Ipak, iza uspešne karijere i vedrog izgleda krila se izuzetno bolna životna priča o kojoj je ćutala decenijama.

Oskarovka je tek u memoarima "In Pieces", objavljenim 2018. godine, odlučila da otkrije detalje traumatičnog detinjstva i zlostavljanja koje je trpela od očuha Džoka Mahonija.

NJeni roditelji razveli su se 1951. godine, nakon čega se njena majka Margaret udala za glumca Džoka Mahonija, poznatog po filmu "Tarzan u Indiji". Međutim, porodični život koji je trebalo da joj pruži sigurnost pretvorio se u iskustvo koje je ostavilo duboke posledice na glumicu.

"Da je Džoko bar bio okrutan i zastrašujući, bilo bi mi lakše. Ali on nije bio takav", rekla je Sali Fild u intervjuu za "NJujork tajms".

Prema njenom svedočenju, zlostavljanje je počelo kada je imala 14 godina. Dodatno ju je zbunjivalo to što očuh nije pokazivao klasično nasilničko ponašanje, već je prema njoj umeo da bude nežan. Zbog toga je godinama imala pomešana osećanja, pa čak i utisak da joj prija posebna pažnja koju joj je pružao.

"Osećala sam se i kao dete, bespomoćno dete, ali i da nisam više dete. Moćno! To je bila moć, i ja sam je posedovala u tom trenutku. Ali, istovremeno sam želela da ponovo budem dete", ispričala je glumica nakon objavljivanja knjige.

Majci priznala istinu pred smrt

Sali se godinama dvoumila kako da razume ono što joj se događalo, osećajući istovremeno sramotu i zbunjenost zbog odnosa sa očuhom. Prva osoba kojoj je odlučila da ispriča svoju traumu bila je upravo njena majka Margaret, ali tek kada je ona bila na samrti.

Glumica je tada imala 66 godina, a njena majka bila je teško bolesna zbog karcinoma od kojeg je kasnije preminula.

Do njihovog razgovora došlo je nakon što je Sali osvojila Oskara za ulogu u filmu "Linkoln". Pozvala je majku na večeru povodom velikog priznanja i tada joj prvi put otkrila šta je proživljavala tokom odrastanja.

Margaret nije ni slutila šta se događalo, ali je ćerki pružila podršku kada je saznala istinu. Prema pisanju medija, smatrala je da bi javno priznanje moglo da pomogne drugim ženama koje su prošle kroz slična iskustva.

Zlostavljanje je prestalo kada je Sali imala 17 godina, a glumica je u memoarima otkrila i da je u tom periodu ostala trudna, nakon čega je abortirala. I ovaj deo njene prošlosti dugo je bio nepoznat javnosti.

(Mondo)

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