Finansijska realizacija razvoda Džesike Albe i Keša Vorena se nastavlja.

Glumica će, prema pisanju TMZ, morati da isplati još 577.481 dolar bivšem suprugu, a ova najnovija isplata potiče iz njenih sredstava za penzionu štednju i odvojena je od iznosa od 3 miliona dolara koji joj je prethodno naloženo da mu isplati prilikom okončanja njihovog rastanka.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Vorenu je dodeljen novac putem plana za raspodelu dobiti kompanije „HonorBar Inc.”, čiji je vlasnik Alba. On može izabrati da mu se taj iznos isplati odjednom, u celosti, ili da se prebaci na individualni penzioni račun (IRA) ili neki drugi penzioni plan.

Alba će takođe biti u obavezi da mu, u roku od 10 dana, dostavi izvode sa računa, ukoliko on to pismenim putem zatraži u toku naredne godine.

Ovo nije prvi put da se finansije bivšeg para pojavljuju u medijima nakon njihovog rastanka. Kada je njihov razvod okončan u februaru 2026. godine, Albi je naloženo da isplati Vorenu 3 miliona dolara kako bi se izjednačila podela njihove imovine. Prema navodima portala TMZ, isplata je podeljena na dve rate od po 1,5 miliona dolara, pri čemu je druga rata dospevala na naplatu godinu dana kasnije. Takođe su se dogovorili da podele svoje udele u nekoliko kompanija, uključujući „Popchips”, „WeWork”, „Hopscout” i „Sona Labs”, kao i akcije u kompaniji „The Honest Company”.

Deo dogovora odnosio se i na glumačku karijeru Albe

Prema navodima portala E!, Vorenu je pripalo 50% prihoda od repriza za projekte na kojima je ona radila tokom njihovog braka, uključujući ostvarenja „U kancelariji” (The Office), „Dan zaljubljenih” (Valentine's Day), „Mačeta” (Machete) i „Mali Fokerovi” (Little Fockers).

Bivši supružnici su se takođe dogovorili o zajedničkom pravnom i fizičkom starateljstvu nad njihovo troje dece – Onor, Heven i Hejzom.

Veza Albe i Vorena datira još iz 2004. godine, kada su se upoznali na snimanju filma „Fantastična četvorka”. Verili su se 2007. godine, a sledeće godine su sklopili brak na ceremoniji u sudu u Beverli Hilsu. Glumica je u januaru 2025. godine objavila da se rastaju, nakon gotovo 17 godina braka. Tom prilikom je navela da su prolazili kroz period ličnog razvoja i da su spremni da, svako za sebe, započnu novo poglavlje.

- Ponosna sam na to kako smo kao par i u braku sazrevali tokom poslednjih 20 godina, a sada je vreme da svako od nas krene u novo poglavlje ličnog rasta i razvoja - napisala je na Instagramu. Takođe je naglasila da će njihova deca ostati prioritet, dodajući da će oni „uvek ostati porodica”.

Alba je u međuvremenu ponovo pronašla ljubav sa Denijem Ramirezom, dok je Voren takođe viđen u društvu znatno mlađih žena. Kada su ga 2025. godine pitali o novoj vezi njegove bivše supruge sa Ramirezom, Voren je za TMZ izjavio: „Drago mi je zbog nje.”

