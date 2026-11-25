Kako to da tako naglo dobijamo na kilaži u dobi od 40 + godina?

To je jedno od najiskrenijih zdravstvenih pitanja koje većina ljudi sebi postavlja negde između četrdesete i pedesete godine. Jedete isto. Krećete se otprilike isto. A opet vam se pantalone odjednom čine užim.

Prvi poriv je da krivite svoj metabolizam. Drugi je da odlučite da jednostavno treba da „jedete manje“. Oba odgovora su netačna. Stvarnost je složenija, zanimljivija i - dobra vest - lakša za upravljanje nego što izgleda.

Glavni mit: metabolizam se naglo usporava nakon 40. godine

Počnimo sa razotkrivanjem najpopularniji mit, jer ga je nauka ispravila.

Značajna studija iz 2021. godine, objavljena u časopisu „Science“, obuhvatila je podatke približno 6.500 dobrovoljaca starosti od 0 do 95 godina. Prema ovoj studiji, glavni uzrok povećanja telesne težine u srednjim godinama je prekomerni unos kalorija, a ne usporavanje metabolizma. Istraživači takođe nisu primetili značajne razlike u brzini metabolizma između žena i muškaraca kada se kontrolišu drugi faktori.

Promene u metabolizmu mogu se podeliti u četiri perioda: do 1 godine – brzina sagorevanja kalorija dostiže vrhunac; od 1 do 20 godina – metabolizam se postepeno smanjuje za približno 3% godišnje; od 20 do 60 godina – brzina metabolizma je relativno stabilna; posle 60 godina – metabolizam se usporava za 1% godišnje.

Drugim rečima, sa 40 godina, vaš metabolizam je otprilike isti kao sa 30. Ali zašto se onda dobija na težini? Zato što se ne menja brzina sagorevanja kalorija u mirovanju - menja se sastav vašeg tela i način života. A to je sasvim druga priča.

Glavni krivac: sarkopenija - gubitak mišića o kome niko ne govori

Tu leži pravi mehanizam povećanja telesne težine nakon 40. godine.

Razlika u mišićnoj masi između ljudi mlađih od 40 i starijih od 40 godina kreće se od 16,6% do 40,9%. Promene povezane sa starenjem, nedostatak vežbanja i smanjen nivo testosterona negativno utiču na mišićnu masu, za čije održavanje telo troši značajnu količinu kalorija.

U proseku, do 65. godine, osoba izgubi više od trećine svoje mišićne mase u poređenju sa vrhuncem u dobi od 20 do 30 godina.

Ovo se naziva sarkopenija - gubitak skeletnog mišićnog tkiva povezan sa starenjem. Termin se prvi put pojavio u medicini 1989. godine, a zvanično je priznat kao bolest 2019. godine.

Zašto ovo objašnjava povećanje telesne težine? Zato što su mišići glavni potrošači energije u mirovanju. Sarkopenija je jedan od uzroka povećanja telesne težine povezanog sa starenjem: što manje mišića imate, manje energije je vašem telu potrebno i više kalorija skladišti kao masnoću.

Hajde da izbrojimo na prstima. Recimo da je osoba izgubila 3 ​​kg mišićne mase između 30. i 45. godine – sasvim realan broj s obzirom na sedentarni način života. Svaki kilogram mišića sagoreva oko 13 kcal dnevno u mirovanju. Gubitak 3 kg mišića je gubitak od 39 kcal dnevno. Nije mnogo? Tokom godine, to je oko 14.000 kcal, što je otprilike ekvivalentno 1,5–2 kg masti. Bez promena u ishrani, bez promena u aktivnosti. Samo od gubitka mišićne mase.

I evo paradoksa: jedete „kao i pre“ – ali „kao i pre“ sada znači višak, jer je telo počelo da troši manje.

Hormoni: Tri ključne promene

Hormonske promene posle 40. godine nisu katastrofa, ali su stvaran faktor koji se ne može ignorisati.

Testosteron kod muškaraca. Kod muškaraca starijih od 39 godina, nivo slobodnog testosterona opada za približno 1,2% svake godine. Depresija, smanjen libido, gubitak mišićne mase i povećana telesna masnoća su sve znaci smanjenja nivoa testosterona. Testosteron je anabolički hormon koji podržava sintezu mišićnih proteina. Manje testosterona znači sporiji oporavak mišića i brži gubitak mišićne mase.

Estrogen kod žena. Estrogen je odgovoran za održavanje zdravog sastava tela - mišićne i koštane mase - a takođe utiče i na brzinu metabolizma. Sa zdravim metabolizmom, kalorije koje unosimo se efikasno koriste za snabdevanje tela energijom. Mnoge žene dobijaju u proseku od 3 do 8 kg tokom ili neposredno nakon menopauze. Štaviše, smanjenje estrogena menja raspodelu masti: masnoća se sve više taloži u stomaku, a ne u bokovima - i to nije samo estetika; to je metabolički aktivna visceralna mast.

Kortizol – za oboje. Kortizol, hormon stresa, ima tendenciju da raste u srednjim godinama zbog povećanog opterećenja poslom i životnog stresa. Visok nivo kortizola podstiče taloženje masti, posebno u predelu stomaka. Srednje godine su vrhunac karijernih pritisaka, finansijskih odgovornosti i porodičnih obaveza. Hronični stres bukvalno hormonski stimuliše nakupljanje masti.

San: potcenjeni faktor

Nakon 40. godine, kvalitet sna igra ključnu ulogu u regulisanju metabolizma. Nedostatak sna utiče na proizvodnju hormona grelina i leptina, koji su odgovorni za osećaj gladi i sitosti.

Grelin, hormon gladi, povećava se sa nedostatkom sna. Leptin, hormon sitosti, smanjuje se. Rezultat: dan nakon loše noći, ljudi jedu više i gravitiraju ka hrani sa visokim sadržajem kalorija. To nije nedostatak snage volje - to je biohemija.

I kvalitet sna se objektivno pogoršava nakon 40. godine: češća buđenja, manje faza dubokog sna. Žene doživljavaju valunge tokom menopauze. Muškarci često doživljavaju apneju u snu, koju ne primećuju. Ukratko, postoji hronični deficit sna koji akumulira kalorije, a da toga nisu ni svesni.

Neprimetno smanjenje aktivnosti: „neprimetna fizička aktivnost“

Postoji još jedan mehanizam koji skoro niko ne primećuje. Naučnici ga nazivaju NEAT — termogeneza bez vežbanja.

To je sav pokret koji radite van vežbanja: hodanje, penjanje uz stepenice, gestikuliranje, vrpoljenje i manje svakodnevne aktivnosti. NEAT čini 15 do 50% vaše dnevne potrošnje kalorija, u zavisnosti od vašeg načina života.

Posle 40. godine, vaš unos NEAT-a postepeno opada. Možda i dalje idete u teretanu tri puta nedeljno, ali između treninga sve više sedite, sve manje se krećete u pozadini. Vaša karijera, vožnja umesto hodanja, korišćenje lifta umesto stepenica, primanje dostave umesto odlaska u prodavnicu. Sve u svemu, ovo može da se nagomila na stotine kalorija dnevno - bez ikakve svesne odluke da se „manje krećete“.

(Stil)