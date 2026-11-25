Čaj je jedan od najblažih napitaka, a čak i sam proces pripreme čaja deluje umirujuće, naročito u večernjim satima. Iako vam čaj može pomoći da se opustite, postoje određena pravila o tome kada ga treba konzumirati kako biste postigli najbolji efekat.

Nutricionista zato objašnjava kada je najbolje uživati u omiljenom čaju koji pogoduje snu, tako da vam pomogne da se odmorite, a da vas pritom ne drži budnim.

Najbolje vreme za konzumiranje čaja radi boljeg sna

Prema rečima Džeklin Flajšer, dijetetičara, najbolje vreme za konzumiranje čaja bez kofeina, radi boljeg sna, jeste oko sat vremena pre odlaska u krevet.

- Sam čin ispijanja čaja pred spavanje može poslužiti kao ritual za smirivanje, koji umiruje nervni sistem i pomaže u opuštanju. Taj ritual, sam po sebi, donosi dodatnu korist, nezavisno od dejstva samog čaja - objašnjava za Real Simple.

Kada piti čajeve koji sadrže kofein?

Verovatno nećete piti čajeve sa kofeinom kao deo rutine pred spavanja, ali to ne znači da oni nemaju svoje prednosti. I dalje možete uživati u crnom ili zelenom čaju tokom dana, a da pritom ne ugrozite kvalitetan noćni odmor.

Ključ nije samo u tome kada treba početi sa konzumiranjem, već kada treba prestati. Kada je reč o čajevima sa kofeinom, uobičajena granica je najmanje šest sati pre odlaska na spavanje, mada Flajšerova preporučuje da osobe koje su posebno osetljive na kofein prestanu sa njegovim unosom osam do deset sati pre spavanja.

- Kofein ima period poluraspada od tri do šest sati, pa prestanak unosa kofeina dovoljno dugo pre spavanja pomaže telu da se prirodno opusti i pripremi za odmor - kaže ona.