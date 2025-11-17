Oglas
· · Komentari: 0

FRIZURE KOJE ODGOVARAJU SVAKOM OBLIKU LICA: Sa ovakvim načinom šišanja nema greške

Glatka, uglačana ravna kosa nikada neće izaći iz mode, posebno kada su u pitanju zdravi, hidrirani pramenovi

1763384187_shutterstock_2112496487.jpg
Foto: Shutterstock
Postoje načini šišanja koji stoje svakom obliku lica i prkose svim novonastalim trendovima. Tajna je u održavanju svežine kose i usvajanju rutine njene nege koja pravi razliku između dosadne frizure i one pune života i pokreta. 

Tupi bob

Omiljena zbog svog čistog, bezvremenskog izgleda, tupi bob frizura pada do linije vilice ili malo ispod. Ovaj stil eliminiše slojeve kako bi se stvorila precizna, uglađena ivica koja laska licu i ističe liniju vrata. Posebno se preporučuje za tanku kosu, daje iluziju veće gustine i volumena, piše Hola. 

Dugačka ravna kosa

Dugačka, ravna kosa sa savršeno poravnanim vrhovima je prava izjava. Iako može izgledati jednostavno, zahteva doslednu negu, redovno šišanje, dubinsku hidrataciju i puno sjaja kako bi se izbeglo da izgleda spljošteno. Uz pravilno održavanje, to je jedna od najupečatljivijih i najluksuznijih frizura.

Leptir frizura

Leptir frizura kombinuje dužinu sa volumenom kroz duge, lepršave slojeve koji se prirodno kreću, a istovremeno zadržavaju izduženu siluetu. 

