GLUMICA OBJAVILA PRVI SNIMAK NAKON VIŠEMESEČNE HOSPITALIZACIJE: Godinama se bori sa teškom bolesti (VIDEO)

Kristina Eplgejt se već nekoliko godina bori sa multipla sklerozom.

Glumica Kristina Eplgejt je putem Instagrama podelila svoj prvi video-snimak nakon višemesečne hospitalizacije.

Na snimku vidimo glumicu (54) u ležernoj odeći dok pozira i osmehuje se kameri.

- Sveža boja kose, nova čudna fleka na obrazu. Volim vas i šaljem vam puno ljubavi - napisala je u opisu.

Eplgejt se prvi put oglasila putem Instagrama o izveštajima o svojoj hospitalizaciji ubrzo nakon objavljivanja svojih memoara „Ti sa tužnim očima“. Prvo se zahvalila obožavaocima na podršci i dodala:

- Zdravstveni problemi su mi stalni, ali ja sam jaka devojka i svakog dana postajem sve jača i bolja. Odvojila sam trenutak da se posvetim svom zdravlju, ali uskoro ću se javiti sa više informacija.

U avgustu je izvor za magazin "Pipl" izjavio da se vratila kući iz bolnice i da se „oseća veoma dobro”.

Eplgejtovoj je 2021. godine dijagnostikovana multipla skleroza, bolest koja oštećuje zaštitni omotač oko nerava u centralnom nervnom sistemu. Može dovesti do slabosti mišića, promenama vida, utrnulosti i gubitka pamćenja.

BONUS VIDEO



