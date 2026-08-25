GOCA TRŽAN ISKRENO O SUPRUGU RAŠI: "On nikada nije odustao od mene i Lene"

Goca Tržan objavila je na svom Instagramu video u kome je progovorila o svom suprugu Raši i svemu onome što je uradio za nju i njenu ćerku.

Naime, Goca je govoreći o svojim pesmama i zanimljivim činjenicama vezanim za njih, otkila i kojom pesmom bi opisala svog supruga.

- "Paradajz zeleni i ruža crvena", da objasnim zašto je to pesma koja ga najbolje opisuje. To je najuporniji čovek, sa najvećim kapacitetom da tera, dok nešto ne istera. On nikada neće ostaviti nešto na miru, on nikada neće odustati - kaže Goca pa dodaje:

- On nikada nije odustao od mene, ni od Lene, ni od našeg posla, ni od bilo čega. Paradajz zeleni, koji se zaljubio u ružu crvenu, ne postoji ništa što opisuje bolje to koliko smo nas dvoje bili različiti. Zapravo smo isti, ali su ljudi mislili da smo različiti, a zapravo opstajemo već 15 godina.

Podsetimo, Lena Marinković, ćerka Goce Tržan, koju je dobila u braku sa Ivanom Marinkovićem, ovih dana u žiži je interesovanja, nakon što je na svom Instagramu potvrdila da više ne nosi prezime svog oca, te je sada potpisana kao Lena Tržan.

Ipak, Goca Tržan svojevremeno je istakla da svojoj ćerki protiv oca nikada nije govorila loše:

- On je samo njoj biološki otac. Morala sam da smišljam razne načine, da se ne pali televizija kod babe i dede. Da ne dolazi u kontakt sa socijalnim mrežama kad je mala. Ona sada kada ukuca moje i njegovo ime, vidi njegove intervjue i stvari koje je izjavljivao za nju i mene, sada više nemam način da to sakrijem. Pored svih teških stvari i izgovorenih ružnih reči sa njegove strane, ja njoj nisam nikada nisam rekla ništa protiv njenog oca – kazala je Goca.

(Blic)

BONUS VIDEO