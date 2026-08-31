SUTRA POČINJE ŠKOLA: Evo šta svaki roditelj treba da uradi kako bi detetu olakšao vraćanje u klupu

Početak nove školske godine može da bude stresan, kako za dete, tako i za roditelje.

Sećamo se još iz detinjstva da je 1. septembar na neki način praznik za porodicu, posebno za mame i tate prvačića. Međutim, ne raduju se sva deca polasku u školu - neki su uzbuđeni, neki ne žele da se završi raspust, a neki imaju strah šta ih očekuje.

Mnoga deca se suočavaju sa stresom pre polaska u školu, a kako biste im olakšali, važno je da ih postepeno pripremate za novi period života - evo šta mame i tate treba da urade pre 1. septembra:

1. Pripremite materijal

Kupovina školskog pribora uveliko traje, a poslednji dani za pripremu su sjajni. Sjajno je da školarca povedete sa sobom u šoping i a izabere neke omiljene junake na priboru - to će mu sigurno ulepšati polazak u novi razred.

2. Roditelji ne treba da pokažu da su pod stresom

U nekim porodicama od početka juna počinju da pričaju o predstojećoj školskoj godini - posebno se ovim greše bake i deke. Ipak, to ne pomaže posebno, samo dovodi do neizbežne iritacije, posebno ako je vaše dete starije od 10 godina. Razgovarajte sa rođacima, zamolite ih da obrate pažnju na forsiranje deteta sa pitanjem o školi i "prenošenja iskustva", posebno ako su negativna. Takođe, roditelji ne treba da pokažu da su pod stresom, dete to oseća i počeće i samo da bude napeto.

3. Rutina

Ako vaše dete ide u prvi razred, saznajte u koje vreme počinje nastava, koliko će mu vremena trebati da stigne do škole i postepeno počnite da uspostavljate rutinu. Glavna stvar je da ne ide u krevet prekasno, a bolje je za celu porodicu u isto vreme.

Ako ste se upravo vratili sa odmora ili dete dolazi iz kampa 31. avgusta - nema veze, vratite režim u septembru. Kupite smešan budilnik, smislite jutarnju tradiciju, razgovarajte o važnosti sna za zdravlje. Samo nemojte biti previše dosadni, inače će se starija deca igrati na telefonu ispod pokrivača pola noći.

4. Zabavite se

Poslednje dane raspusta kada se pripremate za školu zabavite se, napravite kolač, u kupovini pribora pojedite sladoled, pogledajte zajendo uveče film - pokažite detetu da je sve u redu i objasnite da ga očekuje nešto lepo.

5. Podesite detetu u kući mesto za učenje

Čak i ako živite u malom stanu, dete treba da ima svoj kutak gde će raditi domaći ili samo provoditi vreme dok uči ili se igra. Posavetujte se sa detetom: kako najbolje postaviti računar, da li su vam potrebne police za knjige na kojima će se čuvati školski materijal. Razmotrite različite sisteme za skladištenje i organizatore, kupite udobnu stolicu, a ujutro 1. septembra napišite detetu na njegovom stolu pozitivnu poruku za srećan polazak u školu.

6. Uzmite odmor ili barem slobodan dan

Bez obzira kako se deca osećaju povodom 1. septembra, biće teško pomoći im da prežive ovaj dan dok ste na poslu. Pokušajte da se dogovorite sa šefom da uzmete slobodan dan. Nakon što ustanete, zagrlite dete, poklonite mu mali poklon u čast početka školske godine - neka to bude nešto jednostavno, poput privezka za ključeve ili "srećne" olovke. Ujutru pripremite svečanu kajganu u posebnom kalupu ili napravite ukusan doručak kojem će prisustvovati cela porodica.

7. Budite ljubazni i srećni

Pokažite primerom kako možete biti prijateljski raspoloženi čak i prema strancima. Pokažite interesovanje, upoznajte novog nastavnika, mahnite detetu dok sluša govor direktora. Pokažite da ste tu i da mu dajete podršku, ali nemojte preterivati, neka se poveže sa drugarima, neka oseti da je to njegov prostor.

8. Napravite porodični ritual

Deca veoma vole rituale. Pozovite svoje dete da napiše pismo za čitanje poslednjeg dana školske godine, pa mu dajte sva pisma na kraju školovanja.

Osmislite poseban pozdrav sa kojim će se dete pozdravljati sa vama pre nego što krene u školu. Izaberite film koji ćete gledati svake godine 1. septembra. Napravite tablu za vizuelizaciju ili listu želja sa šarenim isečcima iz časopisa.

9. Pomozite emocijama da izađu napolje

Preživeti odlazak u školu i odeljenje je pola bitke. Važno je pomoći detetu da se nosi sa naletom emocija, koje će ga sigurno sustići popodne. Ako vreme dozvoljava, idite u park ili napravite piknik u šumi, igrajte se loptom ili badmintonom, vičite i trčite.

Ako ne želite da provodite vreme napolju, idite u bioskop ili gledajte film kod kuće uz činiju kokica. Pitajte dete unapred da li želi da pozove goste tog dana ili ćete kasnije proslaviti početak školske godine – niko ne zabranjuje produženje veselja, zar ne?

(Yumama)

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