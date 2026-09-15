GODINAMA SUMNJAJU DA JE IŠLA POD NOŽ, A ONA SADA ZABLISTALA U SEDMOJ DECENIJI: Holivudska lepotica oduševila sve na dodeli Emi nagrada

Mišel Fajfer zablistala je na dodeli Emi nagrada u posebno elegantnom izdanju, a društvo joj je pravio suprug.

Glumica Mišel Fajfer (68) privukla je pažnju na dodeli Emi nagrada u Los Anđelesu, gde se pojavila u elegantnoj crnoj haljini sa potpisom modne kuće Saint Laurent. Legendarna glumica odabrala je dugu, usku haljinu sa dubokim V-izrezom i dugim rukavima.

Poseban detalj bila je masivna kopča ukrašena tamnim kamenjem, smeštena u predelu struka, iz koje se niz haljinu spuštao nežno nabrani materijal sve do poda.

Ovo pojavljivanje je došlo i nakon brojnih glasina o tome da li se Mišel ipak podvrgla nekim estetskim korekcijama, čime je istina o njenoj prirodnoj lepoti dovedena u pitanje.

Na crvenom tepihu, Mišel je sofisticirani izgled upotpunila crnom tašnicom, upečatljivom zlatnom narukvicom i plavom kosom oblikovanom u nežne talase koji padaju preko ramena.

Na glamurozno veče stigla je u društvu supruga Dejvida E. Kelija, sa kojim je u braku više od tri decenije. NJih dvoje važe za jedan od najstabilnijih parova Holivuda, a na crvenom tepihu ponovo su privukli pažnju svojim elegantnim i skladnim izdanjem.

(Super žena)

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