GREJS KELI JE PRED SMRT IMALA JEDNU VAŽNU PORUKU ZA DAJANU: „Ne brini, draga, ali znaj ovo...“

Grejs Keli je nakon udaje za princa Renijea živela povučenim načinom života, ali daleko od toga da nije bila aktivna

Grejs Keli se često prikazuje kao tragična figura. Samo godinu dana nakon što je osvojila Oskara za najbolju glumicu 1955. godine, filmska zvezda je zamenila svoj život u Tinseltaunu za tijaru - bukvalno. Holivudska glumica je otputovala u malu mediteransku kneževinu Monako i udala se za princa Renijea. Krunisana je i povukla se iz glume.

Iako je odlazak iz Holivuda morao biti težak za Grejs, ona nije bila toliko nesrećna koliko je priče prikazuju. Pogled na Grejsine poslednje godine dovoljan je da se vidi da je zvezda ostala odlučna do samog kraja.

Grejs Keli je čitala poeziju širom sveta

Grejs Keli, princeza Monaka, možda je odustala od svoje filmske karijere kada je prošetala do oltara sa princom Renijeom, ali to ne znači da je glumica iz visokog društva izgubila ukus za dramu. U godinama koje su prethodile njenoj smrti, počela je da sarađuje sa Džonom Kerolom, koji je organizovao poetske koncerte za veliku publiku. Grejs i Kerol su sarađivali na pozorišnim poetskim predstavama.

Ubrzo je Grejs počela da dobija pozive da nastupa na festivalima poezije širom sveta.

Volela je cveće

Grejs Keli se oprobala i u umetnosti - tačnije, presovanju cveća.

Iako su mnogi Grejsini savremenici odbacili ovu umetničku formu kao ozbiljan poduhvat (za Alfreda Hičkoka se govorilo da je bio posebno kritičan prema novoj strasti svoje prijateljice), princeza je postala prilično strastvena prema njoj. I do poslednjih godina svog života, postala je prilično profesionalna u tome.

Godine 1977, Grejs je čak bila pozvana u Pariz da izloži svoju cvetnu umetnost u prestižnoj Galeriji Druan. Na izložbi je bilo predstavljeno 46 princezinih radova, sa cenama u rasponu od 500 do 1.300 dolara. Uprkos tako visokim cenama, posebno za to vreme, Grejsina izložba je bila rasprodata.

To je bio odličan način da se izrazi. Trebao joj je kreativan izlaz.

Princeza je napisala uspešnu knjigu

Grejs Keli nije samo stvarala slike cveća, već je i volela da piše o njima. Skoro tačno dve godine pre smrti, bivša filmska zvezda objavila je knjigu pod nazivom „Moja knjiga o cveću“. U njoj je Grejs govorila o svom interesovanju za presovanje cveća i duboko se bavila drugim temama, kao što su cvetni aranžmani, pa čak i biljništvo. Ali pre svega, ova knjiga je pružila uvid u princezina osećanja pre te tragične saobraćajne nesreće 1982. godine.

Dobitnica Oskara je napisala: „Jednostavan čin aranžiranja cveća donosi isti mir kao i ručni rad, heklanje ili pletenje.“ Nije ni čudo što su viktorijanske dame provodile sate stvarajući albume i slike od presovanog cveća. Kao i kod baštovanstva, vreme jednostavno leti.“ Princeza je takođe podelila kreativne mogućnosti koje joj je ova strast otvorila: „Moja ljubav prema cveću otvorila mi je mnoga vrata.“

Grejsina knjiga je na kraju postala pravi hit. Finansijski, knjiga je bila ogroman uspeh, a deo Grejsinih autorskih honorara ubrzo je otišao na bankovne račune dobrotvornih organizacija kao što je Crveni krst Monaka.

Grejs je snimila film

Grejs Keli je u srcu bila filmska zvezda. Zato je, kada je došlo vreme da se prikupi novac za Baštenski klub Monaka, Grejs odlučila da snimi film u kojem će se pojaviti neki od njenih voljenih. Zaista, negde početkom 1980-ih, princeza je napisala scenario inspirisan njenom ljubavlju prema cveću. Film je pratio Grejs, koja je igrala samu sebe, dok je pomagala profesoru da se snađe u jedinstvenom svetu cvetnih aranžmana. U jednom trenutku, princ Renije se čak pojavio kao statista.

Kada je film bio spreman za objavljivanje 1982. godine, održano je samo nekoliko odabranih projekcija. I očigledno, to nije bilo zbog nedostatka komercijalnog interesovanja. Princezi je ponuđeno 6 miliona dolara za prava javne distribucije. Međutim, Renije je navodno bio manje nego oduševljen idejom da se film o njegovoj ženi prikaže ljudima širom sveta. Film je smešten u trezore palate, a Renije je insistirao da tamo i ostane.

Provela je mnogo vremena u Parizu

Možda zbog svojih kreativnih težnji, Grejs Keli je počela da provodi sve više vremena u Parizu. Tamo je mogla da uživa u svim sjajem i glamuru velikog grada, dok je istovremeno brinula o svojoj najmlađoj ćerki, princezi Stefani, koja je bila upisana u internat.

Zanimljivo je, međutim, da je princeza možda imala još jedan razlog za let u Pariz. Grejsin odnos sa princom Renijeom bio je daleko od idealnog, i sasvim je moguće da je bivša filmska zvezda povremeno letela u Francusku radi promene pejzaža.

Odnosi sa Renijeom poslednjih godina

Naravno, kružile su glasine da su Grejs i princ Renije donekle različite osobe. Ali u stvari, tokom godina, par je izgleda uspeo da popravi svoj brak.

Kada se Grejs vratila u kneževinu iz Pariza, odnos između nje i Renijea bio je bolji nego ikad. To je bio rezultat decenija koje je par proveo zajedno. Dug brak donosi izvesnu utehu, jer svako zna šta da očekuje od drugog. Grejs je znala da uvek može da računa na Renijea.

Komplikovan odnos sa princezom Stefanijom

Ali dok su se stvari poboljšale u odnosima između Grejs Keli, princeze od Monaka, i njenog supruga, princa Renijea, isto se nije moglo reći za bivšu filmsku zvezdu i njenu najmlađu ćerku. Odnos Grejs i princeze Stefani postajao je sve zategnutiji u godinama koje su prethodile njenoj smrti 1982. godine.

Problemi su verovatno počeli kada je tinejdžerka Stefani počela da se zabavlja sa muškarcima koji su smatrani nepodobnim za njen položaj. Grejs je imala poteškoća da se nosi sa ludorijama mlađe princeze. U jednom trenutku je rekla svojoj prijateljici Šarlot Vinston: „Stefani me izluđuje.“

Grejs je podržavala princezu Karolinu tokom njenog razvoda

Princeza Stefani nije bila jedini član porodice Grimaldi kojoj je bila potrebna dodatna nega. Problemi su počeli 29. juna 1978. godine, kada se Karolina udala za Filipa Žinoa. Mladić je bio „neozbiljan i slobodnog duha“. Vodio je način života koji se, barem većini posmatrača, činio neodgovornim.

A kada su se Karolina i Žino rastali samo dve godine nakon venčanja, njena brižna majka je savetovala ćerki da podnese zahtev za razvod. Karolina će kasnije reći za Grejs: „Moja majka je rekla: 'Moraš da se razvedeš.'“ Izgleda da je ovaj nivo podrške šokirao princezu, koja je priznala: „Nisam se usudila da se razvedem ili čak da to pomenem jer se katolici ne razvode.“

Podržavala je princezu Dajanu

U poslednjim godinama života, Grejs Keli nije izdržavala samo svoje ćerke. Ona je takođe savetovala Ledi Dajanu tokom veridbe buduće princeze sa tadašnjim princom Čarlsom.

Zanimljivo je da su se Grejs i Dajana upoznale 1981. godine nakon što je bivša holivudska zvezda održala čitanje poezije u Londonu. Pozorišna predstava, održana u Goldsmits holu, bila je Dajanino prvo javno pojavljivanje sa princom nakon što je rekla „Da!“ I, prema jednom izvoru, mlada britanska aristokratkinja se već osećala kao da tu ne pripada. Novinarka Gven Robins se prisetila svoje interakcije sa Grejs i Dajanom te večeri u ženskom toaletu. Izgleda da je Dajana shvatila da je crna haljina koju je nosila potpuno neprikladna. I mučila se da se nosi sa reakcijom paparaca na njenu odeću.

Predviđala je život potpuno lišen ličnog prostora. Bila je prestravljena. Grejs je navodno odgovorila zagrlivši mladu ženu i rekavši joj: „Ne brini, draga. Ali znaj ovo: biće samo gore.“

(Stil)

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