IMENA NAŠIH BAKA I DEKA PONOVO SVE POPULARNIJA: Za njih se roditelji sve češće odlučuju u Srbiji

U Srbiji 2025. godine vidimo zanimljiv preokret kada je reč o imenima koja roditelji biraju za svoje mališane, sve više se vraćaju tradicionalna i starinska imena, uz zadržavanje nekoliko modernih favorita

Dok su u poslednjim decenijama popularnost često imala kratka i "globalno" zvučna imena, sada je sve češći izbor imena sa istorijom, značenjem i lokalnim identitetom.

Prema poslednjim podacima, ime Luka i dalje zauzima visoku poziciju među najčešćim imenima za dečake.

Iza njega slede tradicionalnija imena kao što su Vasilije, Bogdan, Lazar, Vukan, Stefan, Vuk, Aleksa, Pavle i Dušan.

Za devojčice, na vrhu liste i dalje dominira Sofija, a nakon nje često slede Dunja, Mila, Teodora, Tara, Maša, Nađa, Petra, Milica i Una.

Pored tih "stalnih favorita", primećuje se tendencija da se imena koja su bila u upotrebi pre mnogo godina, a koja su vremenom izašla iz mode, vraćaju u prvi plan. Tako roditelji ponovo biraju imena koja su nosile naše bake i prabake, ukazujući na želju da decu povežu sa tradicijom i kulturnim nasleđem.

Među ženskim imenima koja su "rekla svoje" u prošlim epohama i danas započinju svoj povratak su, na primer, Danica, Anđelija, Anđa, Višnja i slična imena koja nose značenje svetlosti, prirode i lepote.

Takođe, primećuje se i porast interesovanja za imena koja nisu pretenciozna, ali su bogata značenjem i lako se izgovaraju, imena koja ne "zvuče internacionalno", već lepo "legnu" na srpski jezik, ali imaju moderan prizvuk.

Zanimljivo je i da se imena poput Vukan i Kasja prema nekim izvorima pojavljuju kao imena koja "prete da postanu popularna", što sugeriše da roditelji teže da njihove bebe dobiju ime koje još nije previše rasprostranjeno, ali ima karakter i tradiciju.

(Yumama)