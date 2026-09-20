JESEN JE NAJOPASNIJA ZA SOBNE BILJKE: Jedna greška može da ih potpuno uništi

Greška zbog koje biljke venu krije se u zalivanju po letnjem ritmu. Evo šta radite pogrešno i kako da to popravite odmah.

Na prelazu iz leta u jesen sobne biljke traže drugačiju negu, a većina nas to i ne primeti, pa nastavlja po starom. Tu počinje najveća greška zbog koje sobne biljke venu, i to baš u septembru.

Zalivanje po letnjem ritmu je greška zbog koje biljke venu

Botaničarka Linsdej Pangborn kaže da je najveća greška u ovom periodu to što ljudi nastavljaju da zalivaju biljke onako kako su to radili tokom leta.

Ona navodi da sobnom cveću ne treba ni približno toliko vode koliko mislimo, naročito tokom jeseni i zime, kada dani postaju kraći, a rast se usporava.

Preterano zalivanje najčešće završi truljenjem korena, jer biljka ne može da dobije dovoljno vazduha. Ako niste sigurni da li da zalijete ili ne, botaničarka savetuje mali test.

"Gurnite prst u zemlju na dubinu između dva i sedam centimetara. Ako pod prstom osetite vlagu, tad biljku nije potrebno zalivati. Ukoliko ustanovite da je zemlja suva, sipajte vode dok ne počne da curi iz rupe na dnu saksije. Samo pazite da na kraju u tacni ne ostane vode, prospite je", savetuje ona.

Zašto đubrivo od jeseni samo odmaže vašim biljkama

Dolaskom hladnijih dana biljke ulaze u fazu mirovanja, pa nema potrebe da ih dodatno đubrite.

"Pustite ih neka se zimi odmaraju, to im je važno", napominje Pangborn.

Saksije koje ste tokom toplih dana držali napolju, na terasi ili u dvorištu, vreme je da vratite u kuću.

"Biljke je potrebno uneti pre nego što se noćne temperature spuste ispod 12 stepeni Celzijusa. Kad ih unesete, očistite ih od uvelog lišća, suvih grančica i svih drugih stvari koje se nalaze na zemlji oko njih ili na njima samima. Pre nego što ih unesete u kuću, potrebno je da proverite i da li su ih napale neke štetočine", objašnjava botaničarka.

Vlaga je važna u hladnijem delu godine

Od insekata i štetočina biljke očistite dok su još napolju, tako što ćete ih poprskati sredstvima za tu namenu.

Leti ne morate da brinete o vlažnosti vazduha, ali kad krene sezona grejanja, tu se priča menja. Radijatori isuše vazduh začas, pa listovi počnu da smeđe po ivicama iako zemlja nije suva.

To je čest razlog zbog kog sobne biljke počnu da venu. Zato je važno da vlagu držite na nivou tokom cele zime.

"Većina sobnih biljaka su tropske biljke i vole vlagu. Predlažem da posegnete za ovlaživačima vazduha. Možete i na veću tacnu staviti kamenčiće, sipati malo vode i staviti saksiju da stoji iznad toga, ali da ne dodiruje vodu. Voda će polako isparavati i povećavati nivo vlage oko biljke. Kamenčići služe tome da biljku drže iznad površine vode", objasnila je.

Tuširanje lišća i mesto uz prozor

Povremeno "istuširajte" sobne biljke kako biste sprali prašinu sa lišća. Obratite pažnju i na to kako sunčevi zraci padaju na biljku tokom dana, jer i pogrešno mesto može biti uzrok zbog kog biljka vene.

"Na primer, ako se biljka nalazi blizu prozora, u senci drveta, sunčevi zraci će biti jači kad lišće s drveta opadne, pa je u tom slučaju potrebno biljku pomeriti na drugo mesto kako joj sunce ne bi spalilo lišće", ističe botaničarka.

(Super žena)

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