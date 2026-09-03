Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŠTA JE SKANDINAVSKO ČIŠĆENJE DOMA? Potrebno vam je 15 minuta dnevno

Skandinavke nisu opsednute čišćenjem niti provode sate ribajući podove i pakujući stvari. NJihova tajna krije se u pametnim i jednostavnim navikama koje dan čine lakšim, a dom uvek čistim čak i kada je vreme ograničeno.

1788440062_Depositphotos_312317596_S.jpg
Foto: Deposit/ IgorVetushko
Oglas

NJihov pristup je toliko praktičan i realan da ga mnoge žene iz regiona polako usvajaju, jer ne zahteva skupu opremu, već samo drugačiji način razmišljanja. U nastavku je vodič kroz najkorisnije trikove i dnevne rituale koji skandinavske kuće domaćinstva čine urednim, prozračnim i gotovo uvek besprekorno čistim.

Pravilo 15 minuta dnevno 

Umesto da subotu provedu u generalnom čišćenju, Skandinavke svakog dana odvoje samo deset do petnaest minuta da "prođu" kroz kuću. Kratki svakodnevni zadaci sprečavaju stvaranje haosa i obično uključuju brisanje radnih površina, skupljanje stvari koje nisu na svom mestu, kratko usisavanje hodnika i dnevne sobe i sređivanje papira, igračaka ili garderobe. Rezultat je da se nered nikada ne skuplja i da generalno čišćenje postane gotovo nepotrebno.

Minimalizam znači manje čišćenja 

U skandinavskom enterijeru važi pravilo: što je manje predmeta, to je više mira i manje prašine. Zato preferiraju jednostavan nameštaj, mali broj ukrasa, prozračne otvorene prostore i manje tkanina. Ovaj pristup ne samo da izgleda elegantno, već dramatično skraćuje vreme sređivanja.

Pravilo "očisti odmah" 

Jedan od najvažnijih skandinavskih principa je pravilo: ako se nešto prospe – očisti odmah; ako se napravi fleka – obriši odmah; ako padnu mrvice – skupi odmah. Na taj način sitne mrlje ne postaju veći problem, pa nema potrebe za višesatnim ribanjem kasnije.

Podela odgovornosti 

U skandinavskim porodicama čišćenje se ne smatra isključivo “ženskim poslom”. To je porodična rutina. Deca uklanjaju igračke, partner briše sto posle obroka, neko drugi prazni kantu – svi doprinose održavanju doma. Kada svako daje deo odgovornosti, kuća se sređuje “usput” bez pritiska i iscrpljivanja.

Dnevna svetlost

Skandinavci koriste maksimalno prirodno svetlo. Veliki prozori i svetli zidovi nisu tu samo radi estetike, već zato što prirodna svetlost mnogo bolje otkriva prljavštinu nego veštačka rasveta. Kad se sve vidi odmah, ništa se ne ostavlja za kasnije.

Organizacija - ključ urednog doma 

Sve ima svoje mesto, pa nered nema gde da se nakupi. Kutije, pletene korpe, jasno označene fioke i praktični razdelnici za ormare čine organizaciju lakom i logičnom. Kada znate gde šta stoji, čišćenje postaje brže i lakše – i traje kraće.

Dnevne navike za uređen život 

Mnogi Skandinavci imaju male rituale koji podsećaju na filozofiju “ordning och reda” – red i jasnoću u celom domu. To znači da svaki predmet ima svoje mesto i da se nerazumno gomilanje stvari izbegava. Redovno nameštanje kreveta, brisanje radne površine čim završite ono što ste na njoj radili i vraćanje stvari na svoje mesto nekoliko puta dnevno se usađuje od malena, u uobičajeno ponašanje i ne shvata se kao neka posebna obaveza.

(Lepa i srećna)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas