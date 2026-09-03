KOJE PATIKE NE TREBA DA PERETE U VEŠ MAŠINI: Mogu izgubiti oblik i potpuno promeniti izgled

Iako postoje modeli sportske obuće koji odlično podnose pranje u mašini, pojedini bi posle jednog ciklusa pranja mogli da završe u kontejneru.

Veš-mašina deluje kao najbrže rešenje kada se patike uprljaju, ali nije svaki model napravljen da izdrži potapanje, deterdžent, okretanje bubnja i centrifugu. Da, pojedine platnene i tekstilne patike, uz odgovarajuće uputstvo proizvođača, mogu da se peru u mašini, ali neke bi ipak trebalo držati podalje od nje.

Naročito su osetljivi materijali poput kože i antilopa, ali problem mogu da budu i lepljeni delovi, razni ukrasi, pena u đonu i specijalne konstrukcije sportskih patika. Štaviše, nekoliko poznatih brendova izričito naglašava da se ne preporučuje pranje njihovih patika u mašini, već savetuje ručno čišćenje i sušenje na vazduhu.

Kožne patike nisu za veš-mašinu

Patike od prirodne kože mogu da izgube oblik, ukrute se, ispucaju ili promene izgled nakon dugog izlaganja vodi i deterdžentu, pa ih treba čistiti ručno, preparatom koji je namenjen koži.

Kod ovakvih modela nije problem samo temperatura vode već i potpuno natapanje materijala i mehaničko "tumbanje" u bubnju.

Antilop i nubuk mogu trajno da promene izgled

Ako imate patike od antilopa ili nubuka, odnosno visokokvalitetne prirodne kože koja je čvršća od velura, mašina definitivno nije dobra ideja! Ovi materijali su posebno osetljivi na vodu i mogu da se isflekaju, izgube karakterističnu teksturu ili da postanu grubi.

Antilop je izrazito osetljiv na vlagu i brzo može da se isfleka, a za ove materijale je najbolje koristiti mekanu četku i sredstvo namenjeno njihovom čišćenju.

Patike s mnogo zalepljenih delova

Moderni modeli često nisu šiveni u celosti već su đon, ukrasni paneli, ojačanja i drugi delovi pričvršćeni lepkom. Ukoliko se prilikom pranja kombinuju voda, deterdžent, toplota i snažno okretanje u bubnju, to može da oslabi lepak, pa đon počinje da se odvaja ili se delovi patike deformišu.

Zato posebno treba paziti na patike koje već imaju malo odlepljen đon, pošto bi mašina mogla samo da pogorša postojeći problem.

Sportske patike s posebnom penom i konstrukcijom

Patike za trčanje i drugi sportski modeli na prvi pogled deluju kao obične platnene patike, ali je njihova unutrašnja konstrukcija često mnogo složenija. Problem je u tome što pena u srednjem đonu, specijalni sistemi amortizacije i različiti lepljeni slojevi uglavnom nisu predviđeni za pranje u mašini.

Patike s ukrasima, takođe, preskočite

Ako vam patike imaju šljokice, metalne detalje, aplikacije, vez, osetljive mrežice i druge ukrase, imajte u vidu da lako mogu da se unište prilikom pranja. Neki sitni predmeti mogu da otpadnu, drugi da promene oblik, a pojedini mogu da oštete veš-mašinu.

Kod takvih modela je mnogo sigurnije očistiti samo zaprljan deo nego celu patiku potopiti u vodu.

Koje patike mogu da se peru u mašini?

Nažalost, tu nema univerzalnog pravila. Uglavnom su otpornije platnene, najlonske i poliesterske patike, ali to što je neka obuća od tekstila ne znači automatski da sme u mašinu.

I proizvođači sportske obuće i brendovi koji prave mašine za pranje veša naglašavaju da treba proveriti deklaraciju i uputstvo za konkretan model.

Ako proizvođač dozvoljava mašinsko pranje, preporučuje se hladnija voda i blag program, uz prethodno skidanje pertli i uložaka. Stručnjaci za pranje uvek preporučuju da se obuća pre pranja u veš-mašini stavi u mrežastu vrećicu ili jastučnicu, kao i da se pere u hladnoj vodi, dok uloške treba oprati ručno.

(Glossy)

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