KADA DETETU TREBA KUPITI TELEFON? Psiholozi kažu da roditelji treba da urade 2 stvari pre nego što donesu odliku

Što duže čekate da svom detetu date pametni telefon ili mu dozvolite da se pridruži društvenim mrežama, ono će verovatno biti srećnije i uspešnije kao odrasla osoba, kaže psihološkinja Džin Tveng.

Džin preporučuje da bi deca trebalo da uče kako da koriste tehnologiju na siguran i zdrav način najmanje šest godina unapred.

Rani početak pomaže u pripremi dece za zdravije odnose s onlajn svetom.

- Idealno bi bilo da imate ova pravila na umu do trenutka kada vaša deca krenu u osnovnu školu, kako biste bili spremni. Jer deca sve ranije dobijaju ove uređaje - kaže Tveng, profesorka psihologije na Univerzitetu "San Diego" čija je najnovija knjiga "10 pravila za odgoj dece u svetu visoke tehnologije" objavljena ove godine.

U svojoj knjizi, Tveng je preporučila da se društvene mreže ne dopuštaju deci do 16. godine i napisala je da deca ne bi trebalo da imaju pametni telefon osim ako se ne očekuje da se "samostalno kreću".

Pre nego što dopuste korišćenje mobilnih telefona i društvenih mreža deci, ističe Tveng, roditelji bi dve stvari trebalo da urade:

Trebalo bi da razgovarate sa decom o odgovornoj upotrebi tehnologije. Tveng savetuje roditeljima da počnu rano da razgovaraju sa decom o tome šta znači korišćenje pametnih telefona i društvenih mreža - da im objasne pravila, opasnosti i odgovornosti.

Postaviti jasna i čvrsta pravila za upotrebu (ili odložiti davanje) i držati se tih pravila. To podrazumeva da roditelji razmisle o granicama: kada dete sme da koristi telefon, za šta, da li sme da ima društvene mreže, a najčešće se preporučuje da se telefon i društvene mreže ne daju dok dete nije dovoljno zrelo.

Takođe savetuje roditeljima da decu nauče da je njihovo "vreme dragocen resurs" i da bi na kraju mogli da zažale što su veći deo svoje mladosti proveli zaokupljeni uređajem umesto da se lično druže s prijateljima i porodicom, kaže ona.

(Klix.ba)

BONUS VIDEO