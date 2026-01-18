Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

BOJE ZIDOVA MOGU UTICATI NA RASPOLOŽENJE: Saveti za uređenje doma koji vam mogu pomoći da privučete dobru energiju

Boje snažno utiču na naše raspoloženje i osećanja.

1768732608_Depositphotos_86732234_S.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Dnevni boravak je srce svakog doma, mesto gde provodimo vreme sa porodicom i prijateljima, opuštamo se i stvaramo uspomene. Pravilno biranje boja za ovaj prostor može značajno uticati na atmosferu i funkcionalnost prostora. Evo nekoliko saveta kako da izaberete boje koje će najbolje odgovarati vašem dnevnom boravku, prenosi avaz.ba.

Razumevanje psihologije boja

Boje snažno utiču na naše raspoloženje i osećanja. Pre nego što se odlučite za određene boje, razmislite o tome kakvu atmosferu želite da postignete. Plava boja donosi osećaj smirenosti i opuštenosti, pa je savršena za stvaranje mirnog okruženja. Zelena podseća na prirodu i može uneti svežinu i osećaj obnove. Crvena je energična i strastvena, ali treba je koristiti umereno jer može biti veoma intenzivna. Neutralne boje poput bež, sive ili bele pružaju dobru osnovu za kombinovanje sa drugim bojama i lako se uklapaju u različite stilove.

Prirodna svetlost

Svetlost igra ključnu ulogu u tome kako će boje izgledati u prostoru. Provedite neko vreme u dnevnom boravku tokom različitih delova dana da biste uvideli kako se boje menjaju pod prirodnim osvetljenjem. U prostorijama sa dosta prirodnog svetla možete koristiti tamnije ili živopisnije nijanse, dok su za tamnije prostore prikladnije svetlije i toplije boje.

Akcentni zidovi

Ako niste sigurni u korišćenje intenzivnih boja na svim zidovima, razmislite o kreiranju akcentnog zida. Ova tehnika omogućava vam da unesete boju bez zasićenja prostora. Izaberite zid koji privlači pažnju, na primer zid iza televizora ili kamina.

Paleta boja

Kada birate boje, korisno je napraviti paletu sa tri ili četiri komplementarne nijanse. Ovo može uključivati jednu dominantnu boju za zidove, jednu ili dve akcentne boje za detalje i neutralnu boju za nameštaj. Ovakva kombinacija omogućiće da prostor izgleda skladno i promišljeno.

(Krstarica)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas