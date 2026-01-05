Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KAKO SE SPREMA BADNJAČA? Tradicionalna posna pogača za Badnje veče

Veče uoči Božića se prema tradiciji sprema badnjača - posna pogača

1767613186_Depositphotos_616724834_S.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Badnje veče je poseban trenutak u svakom srpskom domu, veče tišine, zajedništva i poštovanja tradicije.

Na trpezi se tada nalazi skromna, ali simbolična hrana, a jedno od najvažnijih mesta zauzima badnjača, posna pogača koja se mesi s pažnjom i ljubavlju.

Ovaj recept je jednostavan, pouzdan i idealan za domaćice koje žele da očuvaju običaje, ali i da na sto iznesu mekanu, mirisnu pogaču.

Sastojci:

  • 500 g glatkog pšeničnog brašna
  • 25 g svežeg kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašičica soli
  • 300 ml mlake vode
  • 3 kašike ulja
  • malo brašna za posipanje
  • (po želji: susam ili malo brašna za ukrašavanje)

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

U manjoj činiji pomešajte mlaku vodu, šećer i kvasac. Ostavite 5–10 minuta da se kvasac aktivira, dok se na površini ne pojave mehurići.

2. korak: Dodavanje brašna

U većoj posudi prosejte brašno, dodajte so, pa u sredini napravite udubljenje. Sipajte nadošli kvasac i ulje.

3. korak: Mešenje testa

Zamesite glatko, mekano testo. Ako je potrebno, dodajte malo brašna ili vode, ali vodite računa da testo ostane elastično.

 4. korak: Odmaranje testa

Pokrijte testo čistom krpom i ostavite ga na toplom mestu oko 30 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

5. korak: Oblikovanje

Nadošlo testo kratko premesite, oblikujte okruglu pogaču i stavite je u pleh obložen papirom za pečenje ili blago podmazan. Po želji, nožem blago ucrtajte krst ili pospite malo brašna ili susama po vrhu.

6. korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30-35 minuta, dok badnjača ne dobije lepu zlatnu boju.

7. korak: Hlađenje

Pečenu pogaču izvadite iz rerne, umotajte u čistu krpu i ostavite nekoliko minuta da „odmori“ pre služenja.

(Stvar ukusa)

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas