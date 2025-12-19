Oglas
POSNA POGAČA ZA SVETOG NIKOLU: Recept za mekano i ukusno testo

Bez pogače ne može da se zamisli slavska trpeza

1766135447_Depositphotos_536432072_S.jpg
Foto: Deposit
Sastojci:

  • 400 ml kisele vode
  • 600 g brašna
  • 30 g svežeg kvasca ili 1 kesica suvog
  • 90 ml ulja
  • 1 kašičice soli
  • 1 kašičica šećera

Recept za najbrži posni slavski kolač:

Kako biste napravili ovaj slavski kolač, pomešajte kiselu vodu sa kvascem, brašnom i šećerom, kako bi se kvasac aktivirao. Zamesite testo tako da ne bude previše tvrdo, pa ga ostavite da se diže 45 minuta na toplom mestu. Kada testo poraste, ponovo ga premesite i oblikujte lopte ili pletenice, pa ih složite u kalup, obložen papirom za pečenje.

Kada tako oblikovano testo prebacite u kalup ostavite ga da se diže još 15 minuta, pa pecite na 230 stepeni do sat vremena. Trebalo bi da dobije zlatnosmeđu boju. Izvadite kolač iz kalupa pa prekrijte kuhinjskom krpom i pustite da se ohladi.

(Stvar ukusa)

