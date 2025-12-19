POSNA POGAČA ZA SVETOG NIKOLU: Recept za mekano i ukusno testo

Bez pogače ne može da se zamisli slavska trpeza

Sastojci:

400 ml kisele vode

600 g brašna

30 g svežeg kvasca ili 1 kesica suvog

90 ml ulja

1 kašičice soli

1 kašičica šećera

Recept za najbrži posni slavski kolač:

Kako biste napravili ovaj slavski kolač, pomešajte kiselu vodu sa kvascem, brašnom i šećerom, kako bi se kvasac aktivirao. Zamesite testo tako da ne bude previše tvrdo, pa ga ostavite da se diže 45 minuta na toplom mestu. Kada testo poraste, ponovo ga premesite i oblikujte lopte ili pletenice, pa ih složite u kalup, obložen papirom za pečenje.

Kada tako oblikovano testo prebacite u kalup ostavite ga da se diže još 15 minuta, pa pecite na 230 stepeni do sat vremena. Trebalo bi da dobije zlatnosmeđu boju. Izvadite kolač iz kalupa pa prekrijte kuhinjskom krpom i pustite da se ohladi.

(Stvar ukusa)