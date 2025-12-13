KAKO SU BATU ŽIVOJINOVIĆA DOČEKALI U KINI: Isplivao redak snimak, pogledajte šta im je on poručio kada je stigao (VIDEO)

Velimir Bata Živojinović bio je ogromna zvezda u Kini.

Glumac Velimir Bata Živojinović je zahvaljujući uspehu filma "Valter brani Sarajevo" postao velika zvezda u toj zemlji. Kultni film "Valter brani Sarajevo" pogledalo je više od 11 milijardi ljudi. Osim u bivšoj Jugoslaviji, film je postigao neverovatan uspeh u Kini, gde Velimir Bata Živojinović, koji je odigrao antologijsku ulogu u tom filmu, i danas ima kultni status.

Igor Galo, jedini živi glumac iz ekipe koja je igrala u filmu, kaže da njegov uspeh leži u činjenici da je nastao u ambijentu veće zemlje, ali i što snimanja nisu bila samo posao, već i zajedničko druženje.

Miljko Živojinović, sin Bate Živojinovića, ističe da je činjenica da su se na filmu "Valter brani Sarajevo" okupili najbolji ljudi, kao i da je to najzreliji period Hajrudina Krvavca kao reditelja.

"Atmosfera je najbitnija na snimanjima, jer vam daje snagu i elan. Bata je bio majstor, potpuno posvećen filmu. Dobri duh koji smo osećali kod kuće je širio i na snimanju", kaže Miljko Živojinović.

Na retkom snimku posete Kini vidi se kako se Bata Živojinović ponašao u toj zemlji, kao i na koji način je ekipa filma dočekana tamo.

"To nije puko gostoprimstvo, iz toga izbija čista emocija", ispričao je Igor Galo.

Bata Živojinović je tom prilikom imao samo reči hvale za Kinu.

"Želim da se zahvalim kineskom narodu koji je konačno stao na svoje noge. Ceo svet se divi Kini. Želeo bih da vi dođete kod nas i uzvratite posetu. Mi smo došli u jednu veliku državu, a vi biste došli u tri države. Dođite što pre, kod nas je sad mir, ne zna se dokle", kroz smeh je dodao Bata.

Velimir Bata Živojinović preminuo je 22. maja 2016. godine i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, ali to nije bila njegova želja. Bard srpskog glumišta ekshumiran je po odluci porodice, a njegovi posmrtni ostaci premešteni su pored njegove supruge Julijane Lule Živojinović, baš kako je i bi bila njegova velika želja. Julijana je preminula malo posle njega, i sahranjena je u porodičnoj grobnici u selu Koraćica gde je glumac odrastao.

(Mondo)

BONUS VIDEO: