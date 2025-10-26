KEJTI PERI U VEZI SA POZNATIM POLITIČAREM: Sada se i zvanično pojavili u javnosti

Kejti Peri i Džastin Trudo su i zvanično zajedno.

Pop zvezda (41) i bivši premijer Kanade (53) prvi put su se javno pojavili kao par tokom vikenda kako bi proslavili njen rođendan u Parizu, gledajući kabare šou, piše TMZ.

Na fotografijama koje je dobio TMZ vidi se kako par izlazi iz kluba držeći se za ruke i smejući se. Peri je nosila jarkocrvenu haljinu, dok je političar ostao ležerno odeven u crnom odelu bez kravate.

Glasine o njihovoj vezi su prvi put pokrenule tokom leta, kada su viđeni na sastnaku u Montrealu, u Kanadi. U vreme njihovog prvog javnog pojavljivanja, Peri se u junu i zvanično rastala od bivšeg verenika, Orlanda Bluma, sa kojom deli ćerku. Trudo se, u međuvremenu, rastao od svoje supruge Sofi Gregoar, nakon 18 godina braka 2023. godine.

Nakon što nekoliko meseci nisu viđeni zajedno, Peri i Trudo su fotografisani u septembru, grleći se na jahti kod obale Santa Barbare.

Peri trenutno putuje po svetu u okviru svoje turneje „Lifetimes“, tokom koje promoviše svoj novi album „143“. Serija koncerata počela je u aprilu u Meksiko Sitiju. Od tada je nastupala u raznim gradovima širom Sjedinjenih Država, Kanade i Australije.

