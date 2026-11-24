Nakon 3 milona glumica će bivšem mužu morati da isplati još više od 500.000 dolara

Džesika Alba moraće da isplati svom bivšem suprugu Kešu Vorenu dodatnih 577.481 dolar nakon razvoda. Najnovija isplata dolazi iz glumičinih penzionih primanja i odvojena je od tri miliona dolara koje je već bila obavezna da mu isplati nakon što je njihov razvod okončan.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao portal TMZ, Vorenu je pripao novac iz fonda za raspodelu dobiti kompanije HonorBar Inc., čiji je vlasnik Alba.

On može da izabere da li će novac primiti odjednom ili će ga prebaciti na individualni penzioni račun (IRA) ili neki drugi penzioni plan. Druga opcija omogućila bi mu da izbegne automatsko zadržavanje 20 odsto iznosa na ime poreza.

U dokumentima se navodi i da će sav novac koji ostane na računu nakon što Voren dobije svoj deo pripasti Albi. Glumica će takođe biti u obavezi da mu, ukoliko to zatraži u pisanoj formi tokom narednih godinu dana, dostavi izvode sa računa u roku od 10 dana.

Ovo nije prvi put da su finansije nekadašnjeg para u centru pažnje javnosti nakon njihovog rastanka. Kada je njihov razvod okončan u februaru 2026. godine, Albi je naloženo da Vorenu isplati tri miliona dolara kako bi se izjednačila raspodela zajedničke imovine. Prema pisanju TMZ-a, iznos je podeljen u dve rate od po 1,5 miliona dolara, pri čemu druga dospeva godinu dana kasnije.

Dogovorili su se i da podele vlasničke udele u nekoliko kompanija, među kojima su Popchips, WeWork, Hopscout i Sona Labs, kao i akcije kompanije The Honest Company.

Deo sporazuma odnosio se i na prihode od glumačke karijere Džesike Albe. Vorenu je pripalo 50 odsto prihoda koje glumica ostvaruje od repriziranja i distribucije projekata na kojima je radila tokom njihovog braka. Među njima su serija „The Office“ i filmovi „Valentinovo“, „Mačeta“ i „Mali Fokerovi“, prenosi E!.

Alba je zadržala prihode od nekoliko drugih projekata, uključujući filmove „Fantastična četvorka“ i „Honey“, kao i seriju „Dark Angel“.

Nekadašnji supružnici dogovorili su se i o zajedničkom pravnom i fizičkom starateljstvu nad svoje troje dece, Honor, Hejven i Hejsom. Nijednom od njih nije naloženo da drugom plaća supružničko izdržavanje.

Veza Džesike Albe i Kesa Vorena počela je 2004. godine, kada su se upoznali na snimanju filma „Fantastična četvorka“. Verili su se 2007, a venčali naredne godine na građanskoj ceremoniji u Beverli Hilsu.

Glumica je u januaru 2025. objavila da se rastaju, nakon skoro 17 godina braka. Tada je otkrila da su prolazili kroz period ličnog razvoja i da su spremni da započnu novo životno poglavlje, svako za sebe.

- Ponosna sam na to koliko smo zajedno napredovali kao par i u našem braku tokom poslednjih 20 godina. Sada je vreme da svako od nas započne novo poglavlje ličnog rasta i razvoja - napisala je Alba na Instagramu.

Naglasila je i da će njihova deca zauvek ostati na prvom mestu, dodajući da će oni „zauvek biti porodica“.

Alba je u međuvremenu ponovo pronašla ljubav sa glumcem Denijem Ramirezom, dok je Voren takođe viđan u društvu znatno mlađih žena.

Kada su ga 2025. godine novinari TMZ-a pitali za novu vezu njegove bivše supruge sa Ramirezom, Voren je kratko odgovorio: „Drago mi je zbog nje.“

(Glossy)

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