KO PRVI PODNOSI ZAHTEV ZA RAZVOD? Istraživanje otkrilo da li su u pitanju žene ili muškarci

Prema istraživanjima, žene su te koje prve podnose tužbu ili zahtev za razvod. Ispostavilo se da je muškarcima teže da se prvi odluče na taj korak.

Poznata je činjenica da se u braku muškarci osećaju bolje i zdravije, kao i da su u okviru istraživanja ispitanici muške populacije istakli da imaju veću želju za brakom nego žene. Takođe je utvrđeno da brak kod muškaraca povećava izglede za uspešniju karijeru, kao i duži život. Neoženjeni muškarci često imaju problem sa usamljenošću.

Studije su, kako je naveo psiholog Mark Travers, potkrepljene decenijskim istraživanjima.

Kod žena je situacija drugačija, jer one lakše napreduju kada nisu u braku. Često su stabilnije i emocionalno i fizički.

Četiri su razloga zbog kojih je muškarcima teško da okončaju brak – jedan je da su jako vezani za decu, imaju strah od gubitka stabilnosti, jer brak daje stabilnost i red u životu. Naučeni su da potiskuju emocije. Nedostaje im podrška partnera.

Vezanost za decu

Za mnoge muškarce, ostanak u lošem braku sa partnerkom koja im ne odgovara često nije problem, koliko im je teško da se odreknu osećanja odgovornosti prema deci. Smatraju da bi njihov odlazak iz porodice značio razočaranje za njihovu decu.

U studiji iz 2021. godine, objavljenoj u časopisu Journal of Social Welfare and Family Law, koja se bavila istraživanjima kako shvataju dom očevi koji su razvedeni, mnogi muškarci su ga opisali ne samo kao fizički prostor već i kao kombinaciju emocija, odnosa, rutine i okruženja. Ovi očevi su često osećali gubitak ili nesigurnost.

Deca se često poistovećuju sa „maminim domom“, u odnosu na očev, koji im nije uvek blizak. Zbog te percepcije neki očevi su se osećali nesigurno jer njihovi roditeljski napori da stvore pravi dom nisu prepoznati i cenjeni. Kada deca nisu bila kod kuće, očevi su se osećali usamljeno, a kuća im je bila prazna.

Zbog toga se muškarci češće odlučuju da ostanu u braku ili vezi koja ih ne ispunjava kompletno, jer su vođeni roditeljskom dužnošću, a ne emocionalnom vezom i ličnim zadovoljstvom.

Gubitak osećaja stabilnosti

Muškarci se plaše gubitka stabilnosti, što je i objašnjeno u studiji iz 2024. godine objavljenoj u časopisu Aging & Mental Healt koja je otkrila da stariji razvedeni često istovremeno doživljavaju slobodu i usamljenost.

Putevi posle razvoda nisu isti kod žena i muškaraca, jer su muškarci skloniji ponovnom sklapanju braka sa drugom osobom. Žene se, nasuprot tome, ređe odlučuju na drugi brak, jer imaju strah od novih obaveza, briga, tereta. Sve ovo ukazuje na paradoks.

Muškarci mogu da ostanu u lošem braku koji ne ispunjava njihova očekivanja, samo iz straha.

Čak i kada razvod nudi olakšanje, želja za obnovom bračnih veza i dalje postoji. To sugeriše da brak ostaje primarno sidro emocionalne sigurnosti za mnoge muškarce.

Naučeni su da potiskuju emocije

Mnogi muškarci nisu naučeni kako da izraze ranjivost ili čak prepoznaju emocionalno nezadovoljstvo. S vremenom, emocionalno potiskivanje može prouzrokovati da muškarci prihvate nesreću kao deo života.

Studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Journal of Social and Personal Relationships sugeriše da kada muževi potiskuju emocije, to šteti zadovoljstvu u vezi, posebno u ranoj fazi braka. Kako nezadovoljstvo raste, menja se način na koji supružnici upravljaju emocijama, često ostavljajući i muževe i žene emocionalno nepovezanima.

S vremenom, ova dinamika može stvoriti osećaj zarobljenosti. Neki muškarci su, uprkos tome, nesrećni, teško odu, bilo zato što odbijaju da izraze svoje potrebe ili zato što se plaše posledica. Za one iz tradicionalnih sredina, razvod se može smatrati neuspehom ili slabošću, što ih dodatno veže za loš brak.

(RTS)