KOJI SU NAJBOLJI OČEVI PREMA HOROSKOPU? Jedan se posebno izdvaja

Biti otac ne znači samo imati decu — to znači biti prisutan, podržavajući i emocionalno dostupan...

Zanimljivo je da se smatra da neki horoskopski znaci imaju prirodnu sklonost prema očinstvu. Iako to nije naučno dokazano, možda nije ni previše istinito, ali je zabavno.

Pogledajmo, koji su to horoskopski znaci najbolji očevi - lista kreće od najboljih!

Jarac

Vama je roditeljstvo poziv. Kao otac, volite da učite primerom. Važno vam je da deca budu odgovorna, marljiva i obrazovana. Ne verujete u razmetanje, već ih podstičete da budu samostalni i da uče kroz iskustvo.

Savet za vas: Pokažite deci kako se uči kroz delovanje. Tako će razviti samopouzdanje i nezavisnost.

Bik

Vi ste nežan i odan otac. Deci pružate sigurnost i toplinu, a porodica vam je uvek na prvom mestu. Iako ste tvrdoglavi, retko vičete i imate strpljenja za njihove potrebe.

Savet za vas: Ako imate više dece, ne zaboravite da odvojite vreme za svakog pojedinačno. To im puno znači.

Blizanac

Zdravlje vam je važno. Podstičete decu na sport i aktivnost, ali i na kulturno obrazovanje. Volite da delite znanje i želite da budu znatiželjni.

Savet za vas: Ne zaboravite da je mentalno zdravlje jednako važno. Stvorite im prostor za odmor i razgovor.

Rak

Porodično vreme vam je svetinja. Volite da stvarate tradicije i uspomene, ali ponekad možete da budete previše uključeni, što deci može da smeta.

Savet za vas: Poštujte njihovu privatnost. Kucajte pre ulaska u sobu i izbegavajte previše znatiželjna pitanja.

Škorpija

Vama je važno da deca budu aktivna i društvena. Podstičete ih na razne aktivnosti i hobije, ali ponekad možete da delujete previše kontrolišuće.

Savet za vas: Dajte im prostora. Ako ne žele da učestvuju u nečemu, pustite ih da sami odluče.

Ribe

Vaša snaga je u podsticanju kreativnosti i dobrote. Deci pokazujete kako da budu empatični i da poštuju druge. Ali, ponekad vam nedostaje strukture.

Savet za vas: Postavite granice. Nije loše reći "ne" kad je to potrebno.

Vaga

Uvek želite da udovoljite deci. Otvoreni ste i iskreni, pa vas deca lako zavole. Ali možete da se razočarate ako ne dobijete istu količinu truda zauzvrat.

Savet za vas: Naučite da kažete "ne". Deci su potrebne granice da bi rasla.

Ovan

Strastveni ste i odlučni. Deci želite da prenesete vrednosti poput nezavisnosti i ambicije. Ali vaša tvrdoglavost može da izazove sukobe.

Savet za vas: Vežbajte strpljenje. Deca će vas još više ceniti ako ih saslušate.

Devica

Organizovani ste i volite red. Deci usađujete odgovornost kroz svakodnevne zadatke. Iako ste ponekad previše pedantni, poštujete njihova osećanja.

Savet za vas: Ne preterujte s kontrolom. Pustite ih da sami odluče o sitnicama.

Lav

Volite da se hvalite decom i rado ih razmazite. Želite da im pružite sve, ali ponekad zaboravite da nisu vaše produžene ruke.

Savet za vas: Učite ih strpljenju i vrednosti truda. Ne mora sve da bude servirano.

Strelac

Avanturista ste i volite putovanja. Deci želite da pokažete svet, ali ponekad zaboravite na rutinu i odgovornost.

Savet za vas: Budite roditelj, ne prijatelj. Deci treba struktura da bi se osećala sigurno.

Vodolija

Opušteni ste i često želite da budete najbolji prijatelj svom detetu. Ipak, emocionalna distanca može da stvori prazninu.

Savet za vas: Pokažite ljubav i pažnju. Deci je potrebna vaša prisutnost više nego išta.

(Yumama)