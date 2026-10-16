KOLIKO MILICA TRAGAČICA IMA GODINA: Mnogi se iznenade kada vide ovaj podatak

Rođena je u Zenici, a školu i Pravni fakultet sa najvišim ocenama završila je u Beogradu.

Milica Jokanović, čuvena "princeza od znanja" i tragačica iz kviza "Potera", pažnju publike prvo je privukla u "Slagalici" svojom impresivnom informisanošću i staloženošću. Ipak, detalji iz njenog privatnog života i opuštena izdanja van TV ekrana uvek iznova intrigiraju javnost.

Milica Jokanović je rođena u Zenici, a tokom osnovne škole preselila se s roditeljima u Beograd, gde je potom završila Pravni fakultet sa najvišim ocenama. LJubav prema znanju ponela je iz porodice, budući da su joj roditelji bili prosvetni radnici — otac profesor istorije, a majka diplomirani geograf. Otac joj je preminuo pre sedam godina, a Milica o privatnom životu nerado govori u medijima.

Iako je publika navikla da je gleda u formalnim izdanjima u kvizu, na društvenim mrežama ponovo su aktuelne njene privatne fotografije sa letovanja na kojima je dekolte u prvom planu, što je izazvalo brojne reakcije pratilaca.

Inače, Milica ima 42 godine.

Šta su komšije Milice Tragačice rekle o njoj?

Susedi ističu da su izuzetno ponosni što je Milica popularnost stekla zahvaljujući obrazovanju i znanju, a ne učešćem u rijaliti programima. Opisuju je kao izuzetno inteligentnu, ali veoma rezervisanu i ćutljivu osobu koja retko sa kim ćaska.

Jedan stariji sugrađanin, profesor po struci, ocenjuje da je oduvek delovala zrelije od svoje generacije, ali napominje i da je težak karakter, zbog čega se teže izborila sa socijalizacijom. S druge strane, najmlađe komšije joj se dive — deca u obližnjoj školi je nazivaju „princezom znanja“ i kažu da zna sve poput prave enciklopedije.

Ono što javnost najviše intrigira jeste njen emotivni život. Komšije priznaju da Milicu nikada nisu videli sa dečkom niti u muškom društvu. Najčešće je viđaju samu kako čita u bašti kafića ili kako autobusom putuje na posao, s obzirom na to da joj je učešće u kvizovima samo honorarno angažovanje.

(Blic)

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