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ADRIJANA LIMA IMA SAMO JEDNU NEOSTVARENU ŽELJU: Bivša žena Marka Jarića otkrila o čemu mašta

Zajednički izlazak na pistu sa ćerkom za Adrijanu Limu imao bi posebnu emotivnu vrednost, a kroz šalu priznaje da se nada da dele isti san

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Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Adrijana Lima je tokom blistave karijere osvojila najprestižnije modne piste, ali jedan san još čeka da joj se ostvari – da na pistu izađe zajedno sa svojom ćerkom. Za slavnu brazilsku manekenku, koja je decenijama u vrhu svetske mode, taj susret pod reflektorima bio bi mnogo više od profesionalnog uspeha: trenutak u kojem se prepliću ljubav prema poslu i ponos majke.

Adrijana Lima nedavno je zablistala na reviji čuvenog brenda Victoria's Secret u Los Anđelesu, a tom prilikom otkrila je koliko joj znači podrška dece dok se priprema za velike nastupe.

U razgovoru za magazin People, zanosna manekenka otkrila je da je deca redovno prate na treninzima i pažljivo vode računa o njenoj ishrani. Ponekad joj, kako je ispričala, bez ustručavanja skrenu pažnju na to koju bi hranu trebalo da izbegava.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Porodična podrška

Slavna Adrijana Lima ima dve ćerke, Valentinu (16) i Sijenu (14), iz braka sa bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem, kao i četvorogodišnjeg sina Sajana, kog je dobila sa sadašnjim partnerom Andreom Lemerom. Među njenim najdražim željama je da jednog dana modnom pistom prošeta sa jednom od ćerki.

"Nadam se da je to san i moje ćerke", rekla je Lima kroz šalu.

Povratak na pistu

Adrijana Lima sarađuje sa brendom Victoria's Secret još od 1998. godine i jedna je od najprepoznatljivijih manekenki koje su nosile titulu "anđela". Od te uloge zvanično se oprostila 2018, a na pistu ovog brenda vratila se 2024. godine.

Posle brojnih revija i uspeha, izlazak na pistu sa ćerkom za nju bi imao posebnu emotivnu vrednost.

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