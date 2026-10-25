ANA IVANOVIĆ PROŠETALA U BEOGRADU KOMAD KOJI NIKADA NEĆE IZAĆI IZ MODE: Ove čizme su SVE! (FOTO)

Za utakmicu je odabrala ležerno-elegantan jesenji stil, naglašavajući trendove koji odolevaju promenama u modi

Ana Ivanović pratila je sinoć večiti derbi između košarkaških klubova Crvene zvezde i Parizana, za koji ona navija. Crno - beli su pobedili na meču organizovanom u Beogradskoj areni, što je sigurno obradovalo čuvenu teniserku, koja je i ovaj put bila sjajno stilizovana, a njeno modno izdanje je prava inspiracija za ležerno-elegantni jesenji stil.

Ana Ivanović koja je utkamicu pratila sa bratom Milošem Ivanovićem (nedavno mu je na Instagramu čestitala rođendan) pokazala je više puta da zna sve tajne elegancije u odevanju. Kroz svoj modni stil prednost daje trendovima koji iz sezone u sezone odelevaju promenama u modi, jer su toliko dobro osmišljeni da uvek izgledu moderno i na kraju krajeva, atraktivno i lepo.

U takve trendove spadaju čizme koje je sinoć nosila Ana Ivanović. Čuvene gležnjače sa nižim potpeticom sigurno spadaju u red najpopualrnijih čizmi. Razlog je pre svega njihov dizajn, udobnost i to što se mogu nositi na milion načina - uz džins, kao što je to juče uradila čuvena Beograđanka, uz brojne druge modele elegantnih pantalona, ali i uz suknje i haljine, u zavisnosti od prilike.

Čizme gležnjače su jedan od modnih simbola jeseni, a Ana je izabrala kalsičan model u crnoj boji koji je iskombinovala sa tamnijim džinsom. Gotovo identičan model obuće može se kuptii u Srbiji po ceni od 8.000 dinara.

Gležnjače se u prodavnicama u našoj zemlji prodaju po cenama koje se kreću od 1.700 do 24.000 dinara, pa i više, pokazuju onlajn ponude. Ipak, važno je reći da pristupačniji modeli i te kako dobro izgledaju i mogu da budu deo efektnog jesenjeg stila.

Izbor je ogroman, pa se mogu naći gležnjače kalsičnog kolorita, ali i one u šik plavoj boji, sa manjom ili većom štiklom, od kože odnonso antilopa i raznih drugih materijala. Iz sezone u sezonu su najtraženije braon ili crne čizme.

Ako i vi ove jeseni izaberete ovaj model obuće, možete ga kombinovati uz klasičan mantil, kakav je obukla Ana Ivanović, a da zatim klasiku u odevanju osvežite jednom efektnom košuljom.

Sve to je uradila teniska zvezda čija je pastelno roze košulja pravo osveženje za jesenji stil. Bluza je ukrašena cnrom dugmadi, i odlično je što je upravo u ovoj boji jer bi beli ili crni modeli u sklope ove odevne kombinacije delovali previše obično, iako bi taj kolorit bio potpuno u znaku Aninog omiljenog Partizana.

Stajling Ane Ivanović je primer koliko jedno odmereno, klasično modno izdanje može da izgleda zanimljivo.

(Blic Žena)

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