KULTNO OSTVARENJE IM JE ZAGORČALO ŽIVOT: Vlasnik vile u kojoj se snimao film "Sam u kući" zažalio što je to dozvolio, pa je prodao

Džon Abendšin, koji je sa svojom porodicom živeo u kući, u memoarima "Home But Alone No More" je opisao kako je život u filmskoj kulisi izgledao u stvarnosti.

1764686272_Foto-Profimedia-Printscreen-YouTube-X2-FortBlox.jpg
Foto: Profimedia, Printscreen/ YouTube - X2 FortBlox
Vlasnik čuvene kuće iz filma "Sam u kući" otkrio je zašto je zažalio odluku da dozvoli snimanje božićnog filma u svom domu. Vila na adresi 671 Linkoln Avenije u Vinetki, Ilinois, prekrivena snegom i božićnim lampicama, postala je jedan od najprepoznatljivijih domova u istoriji filma, ali slava je sa sobom donela i neočekivane probleme.

Svi su dolazili da gledaju kuću

Džon Abendšin, koji je sa svojom porodicom živeo u kući, u svojim memoarima "Home But Alone No More" je opisao kako je život u filmskoj kulisi izgledao u stvarnosti. LJudi iz celog sveta dolazili su da vide kuću, što je za njegovu porodicu značilo potpuni gubitak privatnosti.

 

"Kao što možete da zamislite, osećao sam gubitak privatnosti", rekao je za Fox News. "Samo nešto tako jednostavno kao iznošenje smeća... bilo je kao da sam u tabloidu s paparacima." Abendšin je dodao kako je početno uzbuđenje zbog snimanja brzo preraslo u frustraciju zbog stalne pažnje. "Od trunke uzbuđenja tokom snimanja prešlo je u 'Bože, neka prestane' nakon navale posetilaca", priznao je, prenosi Index.hr.

"Odjednom, vaše mirno prigradsko utočište vrvi od turista, čijim očima dominira mešavina strahopoštovanja i prava dok zure u vaša ulazna vrata, prag onoga što je trebalo da bdue vaša privatna svetinja", napisao je. Međutim, s vremenom je odlučio da prihvati haos, te je počeo da razgovara s posetiocima, pitajući ih zašto im je film "Sam u kući" toliko poseban.

Porodica se odselila iz kuće

Abendšin i njegova porodica živeli su u kući više od 20 godina nakon izlaska filma, a zatim su se odselili. Kuća na adresi 671 Linkoln Avenije ponovo se našla na tržištu prošle, 2024. godine, po ceni od 5,3 miliona dolara (4,5 miliona evra).

Oglas je obožavateljima pružio novi uvid u unutrašnjost, otkrivajući da je imanje preuređeno u modernom stilu s neutralnim tonovima, što je mnoge ponovo navelo na pitanje čime se Piter Mekalister uopšte bavio da je mogao da priušti tako raskošan dom.

(Kurir)

