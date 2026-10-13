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LEONARDO DI KAPRIO NE KRIJE STOMAK: Glumac uživao na plaži, a žene ga baš takvog obožavaju (FOTO)

Leonardo di Kaprio nikada nije želeo da bude u kalupu "holivudskih standarda", a njegove najnovije fotografije sa plaže to i dokazuju.

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Foto: Profimedia/Sipa USA
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Glumac (51) je uživao u danu na plaži na Havajima sa svojom 23 godine mlađom devojkom, italijanskom manekenkom Vitorijom Serati. Par je bio sa nekolicinom prijatelja uoči venčanja Dženifer Majer – bivše supruge njegovog najboljeg prijatelja Tobija Magvajera.

Leo se bez majice rashlađivao u Tihom okeanu, a možemo da vidimo da je njegov izgled daleko od zategnutih trbušnjaka i mišićavog tela, te da izgleda baš poput većine muškaraca u njegovim godinama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Glumac i manekenka su u vezi već više od tri godine o čemu su retko javno govorili. 

Vitorija je u intervjuu za francusko izdanje časopisa "Vog" ukratko govorila o svojoj vezi sa Di Kaprio,

- Čim uđete u vezu sa nekim ko je poznatiji od vas, postajete "devojka tog i tog", ili "dečko te i te". A to može biti izuzetno iritantno. Odjednom, ljudi o vama govore kao o devojci tog i tog, koja je bila bivša tog i tog. Nije nimalo prijatno pomisliti da ne možete voleti koga god želite samo zbog etiketa koje ljudi osećaju potrebu da vam nalepe.

Iako tokom razgovora za ovaj časopis nije pomenula Dikaprija po imenu, Cereti je otkrila da su se prvi put sreli u Milanu. 

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