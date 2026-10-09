MALO KO ZNA KO SU NJENI PRECI: Sidni Svini u srodstvu je sa legendom Holivuda (FOTO)

Sidni Svini ima neočekivanu porodičnu vezu sa jednom od najvećih legendi Holivuda. Da li možete da pretpostavite o kome se radi?

Prema novoj genealoškoj studiji koju je objavio MyHeritage, Sidni Svini i Merilin Monro su daleke rođake, a istraživači su utvrdili da su u srodstvu kao rođake devetog kolena, sa jednom generacijom razlike. Veza je pronađena preko zajedničkog pretka Ezre Perija.

Porodična veza vodi preko Sidninog oca Stivena Svinija i biološkog oca Merilin Monro, Čarlsa Stenlija Giforda.

Istraživači su otkrili srodstvo nakon što su analizirali porodična stabla dve glumice, a projekat je navodno pokrenut upravo zbog brojnih poređenja koja su se godinama povlačila između njih dve.

Un estudio genealógico descubre que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son primas https://t.co/rit6pKHpnC — jorgeb (@cronopiodeley) October 8, 2026

Sidni Svini (29) često su upoređivali sa Merilin Monro zbog njenog klasičnog holivudskog stila i imidža plavokose zavodnice, pišu svi strani mediji.

Sydney Sweeney Is Related to the Most Obvious Celebrity https://t.co/fAOnMEW9UL — Joey and Heather (@JandHMS) October 8, 2026

Ranije ove godine Sidni Svini je prisustvovala Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari u beloj haljini koja je podsećala na onu čuvenu koju je Merilin Monro nosila tokom fotografisanja za naslovnu stranu magazina "Life" 1952. godine.

Nekoliko meseci ranije poređenja izazvala je kada se na crvenom tepihu za premijeru filma "The Housemaid" pojavila u lepršavoj beloj haljini koja je podsećala na kultni izgled Merilin Monro iz filma "The Seven Year Itch".

Osim zbog glume, Sidni Svini je često tema rasprava o modi na internetu. Nedavno se našla u centru pažnje nakon kampanje brenda Novig.



