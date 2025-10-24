NA SAHRANI DANILA LAZOVIĆA NIKO NIJE DRŽAO GOVOR: Porodica je odlučila da mu okupljeni odaju počast na drugi način

Danilo Lazović ostao je upamćen ne samo kao vrhunski glumac, već i kao čovek velikog srca, koji je uspeo da balansira između umetničkog sveta i porodičnih vrednosti

Bard našeg glumišta, Danilo Lazović, preminuo je 2006. godine u 54. godini života, ostavivši iza sebe bogatu filmsku i pozorišnu karijeru, ali i četvoro dece, kojima je bio ne samo otac, već i inspiracija i podrška u životu. NJegova porodica i danas čuva uspomenu na velikog glumca, uprkos tome što je javnost retko imala priliku da ih upozna.

Porodica i deca

Danilo i njegova supruga Branka podigli su četvoro dece, koja su izabrala različite životne puteve. Najstarija ćerka Jelena postala je farmaceut, Milena je završila psihologiju, dok je njihov sin Vuk izrastao u poznatog rukometaša. Najmlađi, Miloš, zajedno sa majkom Brankom vodio je prodavnicu mešovite robe na Avali. Iako su Branka i Vuk povremeno viđeni na javnim događajima, ćerke Jelena i Milena ostale su gotovo nepoznate široj javnosti, čuvajući svoju privatnost.

Jedan od retkih trenutaka kada je porodica Lazović bila u potpunosti zajedno zabeležen je na pribojskom festivalu, gde su posetioci mogli da vide njihovu bliskost i ljubav, ali i da primete da su ćerke nasledile plemenitost i dobrotu oca, dok im je majka Branka prenela prirodnu eleganciju i lepotu.

Jelena, najstarija, jednom je prilikom izjavila:

„Mislim da je preseljenje sa centra Beograda na Avalu bila jedna od najboljih odluka mog tate. Umesto da rastemo čekajući lift, imali smo priliku da uživamo u prirodi i zdravom detinjstvu.“

LJubavna priča Danila i Branke

Priča o upoznavanju Danila i Branke zvuči kao iz filmskog scenarija. Oni su se sreli 1976. godine na Zlataru, gde je Danilo sa svojom glumačkom klasom učestvovao na smotri govoreći stihove, dok je Branka, tada sa Cetinja, nastupala u folklornom programu. Jelena se seća:

„Danilo je sedeo u bašti hotela i primetio je devojke koje su tek stigle iz autobusa. Obratio se Nadi Blam: ‘Je l` vidiš onu devojku? To će mi biti žena’. I tako su se upoznali.“

NJihova veza je ubrzo prerasla u brak i porodicu, a Danilo je bio poznat po tome što je pored uspešne karijere uvek pronalazio vreme za decu i suprugu.

Iako je javnost često zamišljala Danila kao čoveka koji voli kafanu i društvo, oni koji su ga poznavali znali su da je u stvari bio izuzetno porodičan. Posvećen supruzi i deci, uvek je nastojao da svojoj porodici obezbedi najbolje moguće uslove za život. Upravo zato su se preselili na Avalu, dalje od gradske vreve, kako bi deca odrastala u zdravoj i mirnoj sredini.

Nije voleo kafanu

Kad je društvenim mrežama ponovo krenula da kruži slika "Kafane kod besmrtnih", bilo je onih koji su se zapitali zašto tu nije bilo mesta i za Danila Lazovića, koji je takođe "bio poznat glumac i boem".

Ta slika možda je izgrađena ulogama koje je Lazović nosio, ali njegovi prijatelji i saradnici tvrde da je istina ipak drugačija - ovaj glumac zapravo nije bio ljubitelj čašice i kafanske atmosfere. Za razliku od brojnih svojih kolega, Lazović je retko sedeo u pozorišnim bifeima, govoreći da nema vremena da se bavi beogradskim zabavama i klubovima.

- On nije voleo kafane, a obožavao je da se šali. Imao je vrlo specifičan smisao za humor i dobru dušu - rekao je jednom prilikom za njega reditelj Siniša Pavić.

Lazović je bio porodični čovek i voleo je prirodu. Sa suprugom Brankom ima četvoro dece, a kako bi im obezbedio bolje uslove za odrastanje, iz centra grada su se preselili na Avalu, daleko od gradske vreve, gde je Danilo uživao u obavezama oko domaćinstva. I to dok je bio u vrhuncu popularnosti.

Danilo Lazović bio je glumac velikog talenta, ali i čovek velike duše, koji je umeo da balansira između javnog života i privatnog sveta. NJegova porodica i danas čuva njegove vrednosti – posvećenost, plemenitost i ljubav, dok njegova dela nastavljaju da inspirišu nove generacije ljubitelja pozorišta i filma.

Karijera i najpoznatije uloge

Danilo Lazović bio je glumac širokog spektra – od ozbiljnih drama do humorističkih i porodičnih serija. Publika ga najviše pamti po ulogama Šćepana Šćekića u seriji „Srećni ljudi“ i Čerčila u „Porodičnom blagu“, dok je svojim nastupom u „Boljem životu“ i „Stižu dolarima“ dodatno učvrstio reputaciju pouzdanog i talentovanog glumca. NJegova sposobnost da istovremeno izazove smeh i suosjećanje gledalaca činila ga je jedinstvenim u domaćoj kinematografiji.

Smrt i sećanje

Nažalost, Danilo Lazović preminuo je 25. marta 2006. godine u 56. godini, od infarkta dok je snimao seriju „Stižu dolari“. NJegova smrt zatekla je kolege i fanove, ali porodica je dostojanstveno sačuvala sećanje na njega. Na sahrani, po želji porodice, niko nije držao govor, već je preko razglasa pušten Lazovićev monolog iz poeme svetog Nikolaja Velimirovića „Kosovski zavet cara Lazara“. Sahranjen je na Topčiderskom groblju, a sećanje na njegov talenat i karakter i dalje živi u domovima onih koji su ga voleli i pratili njegovu karijeru.

(Stil)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU