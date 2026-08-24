NAJMOĆNIJA ŽENA U SVETU MODE, ANA VINTUR OTKRIVA: "Ovo su 5 najelegantnijih žena koje sam ikad u životu videla" (FOTO)

Legendarna urednica Ana Vintur progovorila je o tome šta zaista čini stil, izdvojivši pet ikona čija harizma, stav i autentičnost nadživljavaju svaku modnu reviju.

Na svim modnim okupljanjima širom sveta, gosti su savršeno doterani, haljine su stigle direktno iz Pariza, Londona ili Milana, a dok nakit blista, svi potajno čekaju da budu primećeni. A onda, na ulazu se pojavi elegantna žena se uopšte ne takmiči s bilo kim i – upravo nju zapamtite?

Baš o takvim ženama govori Ana Vintur, posle decenija provedenih u prvim redovima modnih revija, posmatranja kolekcija i gala večera. Nju danas više zanima šta to ženu čini privlačnom i onda kad zanemarite odeću. Da li ta žena i dalje privlači pažnju?

Da li poseduje onu vrstu samosvesti koja jepostojala i pre nego što je haljina za nju izabrana?

“Moda se može kupiti, stilista se može unajmiti, a dijamanti mogu osvetliti prostoriju, ali elegancija je nešto mnogo dublje i teže za proizvodnju”, kaže Vintur. Evo kojh je pet dama izdvojila, objasnivši da najbolje predstavljaju različite dimenzije večnog stila.

5. Lorin Haton: Snaga opuštenosti i nesavršenosti

Savršenstvo u modi ume da bude strašno dosadno. Kada je sve ispeglano, ispolirano i pod konac, često ne ostane ličnosti za otkrivanje. Upravo zato je Lorin Haton oduvek bila fascinantna.

Proslavila se jer nije izgledala kao da ju je neko skrojio po kalupu. Razmak između prednjih zuba postao je njen zaštitni znak, ali ključna stvar nije bila samo u tome što je drugačija, već u tome što je tu razliku učinila potpuno prirodnom. Umesto da skriva ono što modna industrija često želi da prepravi, Lorin je to pretvorila u karakter. Nije nosila odeću kao oklop, već odeću u kojoj se lepo i lako živi. Opuštenost koju je posedovala postala je još upečatljivija kako su godine prolazile, dokazujući da stil ne stari sa telom.

4. Iman: Kraljevski autoritet bez arogancije

Ako je Lorin Haton donela opuštenost, Iman je u prostoriju unosila potpuno drugačiju energiju – tihu, nepokolebljivu izvesnost i autoritet.

Kada je ušla u modni svet sedamdesetih godina prošlog veka, njena lepota bila je očaravajuća, ali lepota sama po sebi ne objašnjava decenijsku fascinaciju. Iman je imala retku sposobnost da nosi najzahtevniju visoku modu, ali ste uvek prvo primetili nju, a tek onda konstrukciju haljine. Njen stil nikada nije zahtevao napor niti je zavisio od održavanja statusa mlade manekenke. Brak sa Dejvidom Bouvijem dodatno je istakao tu harizmu – delovali su glamurozno, ali nikada tako kao da im je glamur bio svrha postojanja.

3. Lorin Bekol: Umetnost svedenosti

Holivud je oduvek znao kako da proizvede glamur – uz pravo svetlo, ugao kamere i haljinu, svi znaju gde treba da gledaju. Ipak, Lorin Bekol je umela da privuče pažnju svih čak i kad samo stoji nepomično.

U eri kada se od žena očekivalo da budu dopadljive i bučne, Bekol je znala tačno ono što mnogi danas zaboravljaju: da je najsofisticiranija odluka zapravo uklanjanje suvišnog. Dok modni trendovi neprestano podstiču dodavanje novih detalja i aksesoara, ona je birala stroge krojeve, pantalone i sakoe, puštajući da njeno lice, glas i stav govore sve. Nije joj bila potrebna odeća da izmisli lik za sebe; odeća je samo oštrila ono što je već postojalo.

2. Anđelika Hjuston: Beskompromisna individualnost

Holivud i moda uvek imaju definiciju o tome kako žena treba da izgleda da bi bila svima razumljiva i prihvaćena. Anđelika Hjuston nikada nije pokazivala ni najmanje interesovanje da prati ta uputstva.

Visina, tamna kosa, snažne crte lica i držanje balerine činile su njenu siluetu prepoznatljivim na kilometar. U prostoriji punoj konvencionalno lepih ljudi, oko je uvek pronalazilo nju. Lepota možda privlači prvi pogled, ali individualnost je ono što drži pažnju. Anđelika je nikada nije kompromitovala, dokazujući da starenje samo naglašava snagu karaktera koji odbija da se utopi u masu.

1. Katrin Denev: Večna misterija

Na čelu ove liste nalazi se žena koja je sačuvala ono što se u modernom svetu slave gotovo potpuno izgubilo – misteriju.

(Lepa & Srećna)

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