SUPRUGA ALEKA BOLDVINA I NAKON ŠEST POROĐAJA IZGLEDA KAO ZMAJ: Hilarija otkrila tajnu svog izgleda (VIDEO)

Hilarija Boldvin, supruga glumca Aleka Boldvina, je u nedavnom razgovoru za američke maedije otkrila tajnu svoje vitke figure.

Hilarija Boldvin i Alek Boldvin važe za jedan od najskladnijih parova u svetu slavnih. Iako je glumac od svoje drage stariji čak 26 godina, to ih ne sprečava da uživaju u slatkoj ljubavi, porodičnom životu i zajedničkim aktivnostima.

Oni su ponosni roditelji sedmoro dece (Hilarija je rodila šestoro, dok je sedmo dete dobila putem surogat majke) i aktivni su na mrežama, gde često dele simpatične sadržaje iz svog porodičnog žiovota.

Hilarija je u nedavnom razgovoru za Fox News Digital pričala o privatnom životu, ali i fitnes rutini. Iako se šest puta porodila, supruga slavnog glumca izgleda besprekorno, a sada je otkrila svoje male bjuti tajne.

Kako je istakla na početku, njena fizička aktivnost se ne odvija uvek u teretani, te svoju trening sesiju ponekad obavlja i u kupatilu svog doma.

"Ja sam majka, trčim svakodnevno, to mi pomaže da regulišem svoj nervni sistem i mislim da to najviše obožavam", rekla je i dodala:

"Onda nakon toga radim jogu ili moj mali trening u kupatilu, a često zastanem i odradim intenzivan trening sa malim pauzama koji traje svega nekoliko minuta", istakla je.

Iako je fokusirana na fizičku aktivnost i vežebe koje može da odradi u bilo kojem delu dana, Hilarija priznaje da uživa i u onim malim, "zabranjenim" životnim radostima.

"LJudi misle da su salate moj jedini izbor kada je u pitanju način ishrane. I, da, nekada su bile, ali sada nisu. Uveče često otvorimo kante sladoleda i jedemo svi zajedno, dve različite kante u 21.00 sati uveče. Ponekad tako izgleda moj dan", priznala je.

A kada je novinar Fox News Digital upitao Hilariju da li njen suprug Alek Boldvin ima želju da se pridruži ovim zdravim navikama, ona se samo nasmejala.

"Ma, on ne može da dodirne svoje prste na nogama. Bukvalno sam se udala za najnefleksibilnijeg čoveka kojeg sam ikada upoznala u životu."

Na kraju razgovora je podelila i jedan ljubavni savet sa svojim fanovima.

"Kad god mi moji prijatelji pričaju o svojim novim vezama, ja im uvek kažem: 'Ako nije tu za tebe u lošim i u dobrim životnim trenucima, onda ta veza, jednostavno, neće uspeti'", rekla je i dodala:

"I Alek i ja smo bili zajedno u lošim tenucima i nismo odustajali. Hteli smo da budemo tu, zajedno, i mislim da smo zbog toga postali jači."