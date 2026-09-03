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STIŽU NAM FARMERKE IZ 80-IH ZA JESEN 2026: 3 modela se vraćaju na velika vrata

Dok se jesen približava, inspiraciju za odevanje u prelaznom periodu tražimo u prošlosti.

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Foto: Profimedia/ Europa Press / MEGA
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Ali ne u  monohromatskom minimalizmu devedesetih koji nam je u ormarima svih ovih godina ili boemskom duhu sedamdesetih, već u estetici karakterističnoj za osamdesete. 

Za sve ljubitelje udobnosti farmerke u stilu osamdesetih već su postale deo garderobe ljubitelja ulične mode za novu sezonu i pokazuju se kao iznenađujuće jednostavan temelj za kreiranje odevne kombinacije za jesen 2026. godine. 

Bilo da je reč o modelima sa efektom izbledelog džinsa, krojevima ravnih nogavica ili širokim „dečačkim” modelima, ovi stilovi će nas izvesti iz monotonije jeseni. 

Farmerke ravnog kroja

Osamdesete su možda poznate po upečatljivim, preuveličanim siluetama, ali ako tražite suptilniji način da prizovete duh te decenije, farmerke ravnog kroja su pravi izbor. Iako su blago opuštenog kroja, one zadržavaju određenu strukturu, pa predstavljaju jednostavan način da postignete stil tog doba, a da pritom ne izgledate kao da ste obučeni za maskenbal. 

Balon farmerke

Pantalone širokih nogavica bile su obeležje mode osamdesetih, a među njima su se isticale i farmerke „balon” kroja. Zahvaljujući svojim blago zaobljenim linijama, ovaj stil se 2026. godine posebno dobro uklapa uz obuću sa niskim, tankim potpeticama.

"Dečačke" farmerke

Osamdesete su bile vreme pozajmljivanja stvari od dečaka, a „bojfrend“ farmerke ostaju jedan od najlakših načina da se taj duh kanališe. Opuštene, ležerne i namerno raskopčane, one daju ležeran osećaj svakoj odeći. Uparite ih sa patikama i klasičnom majicom i imaćete izgled koji neće proći neprimećene, iako je tako jednostavan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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