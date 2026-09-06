NAJZALJUBLJENIJI PAR U VENECIJI: Suki Voterhaus i Robert Patinson razmenjivali nežnosti pred svima (VIDEO)

Još jedno veče Filmskog festivala u Veneciji prošlo je u znaku glamuroznih toaleta, ali i jednog poljupca slavnog para koji je obišao svet.

Filmski festival u Veneciji sinoć je okupio brojne zvezde iz različitih sfera umetnosti. Slavne lepotice imale su priliku da prodefiluju crvenim tepihom i pokažu svoja senzualna izdanja, ali i dobro osmišljene poze za fotografisanje.

Premijeri filma "Primetime" prisustvoao je i jedan slavni par koji je privukao mnogobrojne poglede sveta. Reč je o glumcu Robertu Patinsonu i njegovoj dragoj Suki Voterhaus.

Zaljubljeni golupčići bili su vidno raspoloženi tokom velikog filmskog događaja, a za tu priliku su odlučili da ponesnu zanimljive kombinacije.

Što se tiče Suki, ona je umesto glamurozne haljine ili, pak, elegantne kombinacije obukla komplet koji odgovara današnjoj modnoj estetici - čipkanu Saint Laurent mini-suknju kojoj je dodala sako. Celokupna kombinacija spaja vintidž elemente sa modernim glamuron i istakla je Sukinu vitku figuru.

Što se tiče Roberta, on se odlučio za oversajz odelo na preklop koje je ukombinovao sa belom košuljom i kravatom.

I njegova kombinacija je bila daleko od klasične muške elegancije, te se može reći da je par bio pravo modno iznenađenje na crvenom tepihu.

Poljubac koji je obišao svet

I tu se ne završava priča. Pažnju su privkli tokom sedmominutne ovacije za film "Primetime" u kojem Patinson glumi Krisa Hansena, voditelja emisije "To Catch a Predator".

Par je u jednom trenutku razmenio poljubac, a ovaj emotivni momenat raznežio je mnoge. Za kratko vreme prikupio je veliki broj reakcija i komentara na mrežama.

Robert Pattinson gives Suki Waterhouse a kiss as “Primetime” receives a 7-minute standing ovation at the #VeniceFilmFestival. pic.twitter.com/AreP8KFqVZ — Variety (@Variety) September 5, 2026

(Super Žena)

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