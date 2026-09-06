Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAJZALJUBLJENIJI PAR U VENECIJI: Suki Voterhaus i Robert Patinson razmenjivali nežnosti pred svima (VIDEO)

Još jedno veče Filmskog festivala u Veneciji prošlo je u znaku glamuroznih toaleta, ali i jednog poljupca slavnog para koji je obišao svet.

1788679258_profimedia-1131316824.jpg
Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA, The Mega Agency
Oglas

Filmski festival u Veneciji sinoć je okupio brojne zvezde iz različitih sfera umetnosti. Slavne lepotice imale su priliku da prodefiluju crvenim tepihom i pokažu svoja senzualna izdanja, ali i dobro osmišljene poze za fotografisanje.

Premijeri filma "Primetime" prisustvoao je i jedan slavni par koji je privukao mnogobrojne poglede sveta. Reč je o glumcu Robertu Patinsonu i njegovoj dragoj Suki Voterhaus. 

Zaljubljeni golupčići bili su vidno raspoloženi tokom velikog filmskog događaja, a za tu priliku su odlučili da ponesnu zanimljive kombinacije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IT GIRL (@itgirl)

Što se tiče Suki, ona je umesto glamurozne haljine ili, pak, elegantne kombinacije obukla komplet koji odgovara današnjoj modnoj estetici - čipkanu Saint Laurent mini-suknju kojoj je dodala sako. Celokupna kombinacija spaja vintidž elemente sa modernim glamuron i istakla je Sukinu vitku figuru.

Što se tiče Roberta, on se odlučio za oversajz odelo na preklop koje je ukombinovao sa belom košuljom i kravatom.

I njegova kombinacija je bila daleko od klasične muške elegancije, te se može reći da je par bio pravo modno iznenađenje na crvenom tepihu. 

Poljubac koji je obišao svet

I tu se ne završava priča. Pažnju su privkli tokom sedmominutne ovacije za film "Primetime" u kojem Patinson glumi Krisa Hansena, voditelja emisije "To Catch a Predator". 

Par je u jednom trenutku razmenio poljubac, a ovaj emotivni momenat raznežio je mnoge. Za kratko vreme prikupio je veliki broj reakcija i komentara na mrežama.

(Super Žena)

BONUS VIDEO: 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas